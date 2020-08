Il ne s'agit pas d'un secret, l'attaquant Neymar souhaitait quitter le Paris Saint-Germain pour retourner au FC Barcelone l'été dernier. Mais finalement, les deux formations n'avaient pas réussi à trouver un accord au terme d'un long feuilleton. Si le Brésilien a eu besoin de temps pour digérer ce départ avorté, il a rapidement affiché un comportement exemplaire sur le terrain. Et au fil de la saison, le joueur de 28 ans a même été de plus en plus investi dans le projet parisien. Avec l'attitude de l'Auriverde, visiblement de plus en plus épanoui à Paris, et l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l'économie du football, il semblait quasiment assuré que Neymar, sous contrat jusqu'en juin 2022, allait poursuivre son aventure avec le champion de France. Une nouvelle confirmée par le talent du PSG hier! «Je reste au PSG la saison prochaine», a fait savoir l'ancien joueur de Santos dans les colonnes du magazine officiel du PSG. Il s'agit bien évidemment d'une excellente nouvelle pour Paris. Alors que Kylian Mbappé avait déjà été très clair sur son futur depuis plusieurs semaines, le club de la capitale s'évite ainsi un nouveau feuilleton avec Neymar et va pouvoir compter sur son duo de stars pour l'exercice 2020-2021. Et pour la saison à venir, le Parisien ne cache pas son objectif prioritaire: remporter la Ligue des Champions. Frustré par la récente défaite en finale face au Bayern Munich (0-1), Neymar a déjà annoncé la couleur. «Et avec l'ambition de retourner en finale de la Ligue des Champions, cette fois pour la gagner. J'aime cette idée de tout faire pour laisser mon nom dans les livres d'histoire de mon club», a-t-il lancé. De son côté, Paris risque désormais d'accélérer pour tenter de prolonger le bail de Neymar sur le long terme!