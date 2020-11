Assisterons-nous encore à une affaire « Ronney bis » dans le championnat algérien ? L’on se dirige, a priori, droit vers cette hypothèse, mais cette fois-ci, ce ne sera pas au MC Alger, mais chez son voisin, le CR Belouizdad.

Les dirigeants de celui-ci ont recruté, cet été, deux joueurs étrangers. Il s’agit du Béninois Marcellin Koukpo et le Belge Maecky Ngombo. Sur le site Web de la Ligue de football professionnel, les deux éléments sont qualifiés avec le champion d’Algérie en titre. Seulement, le cas de Ngombo, inscrit avec le dossard n°14, laisse planer le doute sur la procédure faite pour sa qualification.

En effet, dans les dispositions réglementaires de la Fédération algérienne de football (FAF), consultables et téléchargeables sur le site officiel de l’instance fédérale, il est mentionné dans l’article 5, dans la section consacrée au recrutement des joueurs étrangers, ce qui suit : « Joueur ayant évolué avec un statut de joueur international dans son pays dans les équipes U20, U23 et A pendant au moins deux années, âgé de moins de 27 ans à la date de son recrutement (date de signature du contrat faisant foi). » Or, le natif de Liège (Belgique) ne remplit pas cette condition. Pour cause, il ne dispose que d’une seule convocation avec l’EN U21 de son pays natal. Elle date du 23 mars 2016 en déplacement chez la Moldavie dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2017 de la catégorie.

Dans ce match remporté par les Belges (0-2), Ngombo avait été incorporé avec le « Onze » de départ, avant de céder sa place à la 74’. Depuis, il n’a plus été rappelé en sélection. C’est à se demander, dès lors, sur la procédure faite par la LFP pour qualifier le joueur avec le CRB. Ceci, alors que dans la même section des dispositions réglementaires de la FAF, il est aussi mentionné que « la Ligue de football professionnel au travers de la Fédération algérienne de football adressera une correspondance à la Fédération d’origine du club pour confirmer le statut du joueur à recruter ».

La faute à qui, le cas échéant ? Ce n’est certainement pas au CRB de vérifier le statut du joueur, comme le stipulent d’ailleurs les règlements de la FAF. Cette dernière et sa Ligue sont tenues pour responsables dans le cas où il s’avère que Ngombo ne remplit pas les critères en question. Cela rappelle le cas du Camerounais Rooney, qui avait évolué dans le championnat algérien pendant une saison entière (au MC Alger, puis en prêt chez l’AS Aïn M’lila), avant que l’on ne se rende compte qu’il a falsifié le certificat de joueur international.

Dans cette affaire de Rooney, la FAF n’a jamais sollicité son homologue de la FECAFOOT pour vérifier le statut du joueur, sinon, il n’aurait jamais été qualifié.

L’historie se répète-t-elle avec Ngombo ?