Le Sénégal n’a pas connu une CAN 2019 facile avec les pépins physiques des joueurs. Les dernières en date sont celles des deux attaquants Mbaye Niang et Mbaye Diagne qui n’ont pas pu effectuer la séance d’entraînement de vendredi. Au terrain annexe du stade du 30-Juin pour les préparatifs des demi-finales de la CAN 2019 face à la Tunisie, le groupe sénégalais affiche incomplet.

Les deux attaquants ont été absents. Mbaye Niang, sorti sur blessure lors des 8es de finale face au Bénin est incertain pour la demi-finale. Son remplaçant, l’attaquant de Galatasaray Mbaye Diagne est souffrant et n’a pu faire la séance collective.

Les deux joueurs sont restés dans la tanière des Lions.