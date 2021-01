D'aucuns savent que la présence du président de la Fédération marocaine de football, Faouzi Lekjaâ, en tant que vice-président de la Confédération africaine de football (CAF) influe négativement sur l'Algérie, sachant que c'est sur ordre du Palais présidentiel marocain que le Malgache Ahmad Ahmad est sorti de l'anonymat pour diriger la plus grande instance fédérale continentale. Et l'animosité des responsables marocains pour tout ce qui est algérien est flagrante. Les derniers matchs des clubs algériens (CR Belouizdad, MC Alger, ES Sétif et la JS Kabylie) en compétitions africaines sont bien là pour en témoigner, surtout sur le plan de l'arbitrage qui frise «le scandale». Le dernier match du MCA en déplacement face au club tunisien du CS Sfax est la meilleure preuve. Le très «connu» arbitre Gassama a été très vicieux accordant même un penalty litigieux à l'issue de la première période aux Tunisiens dans la perspective de les aider à revenir à la marque après leur défaite (0-2) à Alger. Seulement, Gassama et des membres «influents» de la commission d'arbitrage où l'ingérence est de mise n'a pu arriver à ses fins, grâce aux efforts fournis par les joueurs du MCA, qui ne se sont pas fait prendre au piège. Ceci dit, la dernière intervention du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïredine Zetchi explique bien l'injustice subie par les clubs algériens sur le plan arbitral. Zetchi a ainsi confirmé: «Le Mouloudia a subi une injustice d'arbitrage claire lors du match de Sfax et nous ne tolérerons pas cela.» Le patron de la FAF ajoute: «Nous dénonçons la démarche de la CAF, en particulier l'aspect arbitrage.» Zetchi précise, dans le même sillage que «la FAF correspondra avec la CAF en raison de l'injustice subie par nos clubs». De plus, et saisissant cette opportunité, Zetchi a tenu à féliciter les clubs algériens après leur qualification. «Les clubs algériens doivent faire le maximum pour réussir leurs participations en compétitions continentales et nous les soutiendrons», a-t-il affirmé. Et pour donner la preuve qu'il y a bel et bien «ingérence» de la part des «ennemis» de l'Algérie, championne d'Afrique des nations en titre, il est très important de rappeler que c'est le responsable de ce comité d'arbitrage de la CAF qui la dénonce. Souvenons-nous au mois de novembre dernier, le président du comité d'arbitrage de la CAF, Souleiman Hassan Waberi, a bel et bien accusé les responsables de l'instance africaine d'«ingérence». Dans une lettre de dénonciation adressée au président de la CAF, sous le coup de la suspension par la FIFA, aux membres du comité exécutif (CE) et au secrétaire général (SG) de la CAF, le patron de l'arbitrage africain, et néanmoins membre du CE, s'indigne qu'un projet de «réforme de l'arbitrage» soit inscrit à l'ordre du jour du comité exécutif de la CAF prévue le 21 novembre au Caire sans qu'il en soit avisé. «C'est avec une grande surprise et consternation que je viens de voir à l'ordre du jour de la réunion du Comité exécutif prévue le 21 novembre au Caire, un projet de réforme de l'arbitrage», lit-on dans ladite lettre de Waberi, qui précise que «ni le comité d'arbitrage de la CAF, qui est légalement responsable de tout ce qui a trait au reféree ni moi-même, qui suis le président en exercice, n'avons été associés à l'élaboration ou à la conception d'un tel projet de réforme. Waberi, qui va jusqu'à exiger «des réponses cohérentes à ces questions», demande aux différents responsables de la CAF, qu'il accuse ouvertement d'ingérence, de «respecter nos statuts pour le bon fonctionnement de notre institution... Il y a ingérence flagrante dans les prérogatives de la commission et un manque de considération et de respect envers son président». Pour conclure sa missive, Waberi fait remarquer, entre autres, qu' «il est inconcevable que l'avenir de nos arbitres et de notre football soit traité de cette façon. Cela n'est pas acceptable dans les principes, et contraire à la mission que nos associations membres nous ont confiée». Sans commentaire!