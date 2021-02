Catégorique et ferme a été le sélectionneur national, Djamel Belmadi, en coupant l'herbe sous les pieds de ceux tentant l'exploitation de son nom pour briguer un mandat à la présidence de la Fédération algérienne de football. «Je m'intéresse à l'entraînement de l'Equipe nationale et à d'autres succès avec elle et je ne permets pas d'être un moyen à quiconque pour soutenir sa candidature», a-t-il affirmé fermement. Telle est donc la déclaration phare de l'entraîneur ayant pris part à l'inauguration à l'Académie de Sidi Bel Abbès pour laquelle il met en valeur «les efforts déployés, localement, pour créer ce genre d'établissements sportifs de formation de jeunes talents», avant de faire un saut à Oran. Dans ce chapitre bien nommé, il a appelé au renforcement des opérations de formation au niveau de ce centre à travers la sélection des jeunes talents dans l'ensemble du territoire national et à leur offrir une formation de qualité pour faire de l'Algérie un modèle de choix dans ce domaine. «Le problème du joueur algérien, c'est la formation. Nos jeunes talents ont de la qualité technique, mais ils ne sont pas bien formés dans les autres critères du jeu. Il faut profiter de ces centres et prendre exemple sur les écoles françaises», a-t-il indiqué. Le football renaît de nouveau, connaissant une nouvelle dynamique. L'on songe d'ores et déjà aux jeunes talents. À l'instar du reste du pays, la wilaya de Bel Abbès n'est pas en reste en ouvrant les portes d'une nouvelle infrastructure dédiée, exclusivement, à la formation. En donnant lundi le coup d'envoi à l'Académie des jeunes talents, le président de la FAF a affirmé que «cette infrastructure représente un acquis important pour l'avenir du ballon rond et un gisement actif pour la promotion des talents à travers l'ensemble du territoire national. Dès son lancement, elle regroupera 57 joueurs sélectionnés par la direction technique de la FAF avec le concours des ligues de wilayas et régionales à travers le territoire national», a indiqué la même source révélant que «la Fédération algérienne de football mise énormément sur le fruit du centre de formation pour renforcer les rangs de l'Equipe nationale des moins de 17 ans».