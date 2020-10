La direction de la JS Kabylie vient d'annoncer la réintégration du Libyen Al Tubal et du Franco-Algérien Boulahia après une absence qui a duré plusieurs mois. En effet, le premier vient d'atterrir sur le sol tunisien en provenance de Paris et le second est attendu demain, en Tunisie en provenance d'Istanbul. Les deux joueurs, ajoute le communiqué paru sur la page officielle du club dans Facebook, seront en confinement dans la capitale tunisienne pendant une semaine avant de rentrer par route en Algérie où ils devraient être soumis à une autre période de confinement. Le communiqué du club kabyle regrette, toutefois, leur absence imposée par la situation au troisième stage qui se tient actuellement dans la région d'Akbou dans la wilaya de Béjaïa. Al Tubal et Boulahia seront, cependant, au rendez-vous avec la prochaine reprise des entraînements au stade du 1er-Novembre. Ces deux joueurs très attendus par les supporters qui veulent en effet les voir à l'oeuvre seront incorporés dès la reprise, car la direction du club tient beaucoup à renforcer son compartiment offensif. Par ailleurs et sur un autre registre, la direction technique du club kabyle a annoncé avoir procédé à la sélection finale des U21 dans des séances qui ont duré trois jours au Stade du 1er-Novembre. Une soixantaine de jeunes entre anciens et joueurs ciblés ont pris part à cette sélection. Une sélection à l'issue de laquelle les meilleurs ont été retenus et composeront l'effectif 2020-2021. A noter que les jeunes hors wilaya ont été pris en charge par le club sur le plan hébergement, restauration et transport. Le club kabyle précise que les mesures sanitaires respectées. Au chapitre des recrutements, la JSK vient de signer un contrat avec un jeune talent Kaddour Cherif Chaker. Ce jeune joueur qui vient de l'ASO Chlef a apposé sa signature sur un contrat de trois saisons. Le club précise que Kaddour Cherif Chaker, âgé de 23 ans, a immédiatement, après son arrivée, subi les tests nécessaires avant de rejoindre ses nouveaux camarades à Akbou où ils sont encore en regroupement. Par ailleurs, le retour du coach Yamen Zelfani a boosté les joueurs surtout après sa prise de parole à Mostaganem lors de son arrivée en Algérie. Convaincu par le travail effectué en son absence par son adjoint Mourad Karouf, l'entraîneur franco-tunisien a affirmé dans une émission sur la radio du club que les objectifs de la JSK «sont très clairs». Des propos qui rejoignent ceux du président du club, Cherif Mellal, qui compte jouer la compétition africaine pour le titre afin de signer définitivement le retour de la JSK sur la scène internationale. Pour Zelfani, le club dde la Kabylie a des objectifs pour lesquels la direction a mis le paquet par des recrutements intensifs de joueurs. Les compartiments qui constituaient un problème viennent tous d'être renforcés. La direction a également mis le paquet pour une série de stages et regroupements très bénéfiques pour les Canaris avant la reprise des compétitions. Enfin, hier, la direction du club a posté un message où elle a souhaité un prompt rétablissement à l'ex-président, Mohand Cherif Hannachi, malade, l'assurant de sa pleine solidarité et de soutien.