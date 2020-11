«Félicitations pour l'Equipe nationale après cette troisième victoire de suite dans les qualifications. Le match était loin d'être facile pour nous, notamment lors des 20 premières minutes. L'EN était bien concentrée, même si en face, le Zimbabwe a démontré de belles choses. L'ouverture du score a permis aux joueurs de se relâcher et d'aborder la suite avec plus de facilité. Nous visons un bon résultat à Harare pour assurer notre qualification. Ma candidature au conseil de la Fédération internationale (FIFA), est avant tout celle de l'Algérie. Je souhaite que tout le monde soit derrière cette candidature, et permette ainsi à notre pays de retrouver sa place au sein des instances internationales.»