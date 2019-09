Le judoka algérien Fethi Nourine a été éliminé samedi du Grand Prix de Tachkent, organisé du 20 au 22 septembre 2019 en Uzbékistan, après sa défaite contre le Roumain Alexandru Raicu, au troisième tour des moins de 73 kilos. Reversé dans la Poule « C », Nourine a été exempté du premier tour et il a fait son entrée en lice directement au deuxième, où il a difficilement dominé l’Uzbek Obidkhon Nomonov. Ce combat a duré en effet neuf minutes et 37 secondes, au bout desquelles l’Algérien a enfin réussi à inscrire un Ippon, arrachant au passage sa qualification au troisième tour, où il fût finalement éliminé par le Roumain. Une défaite, par Ippon, survenue après quatre minutes et cinquante-cinq secondes. Au total, 421 judokas (231 messieurs et 190 dames), représentant 70 pays, participent à cette compétition.