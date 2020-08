Plébiscité nouveau président de l'USM Blida, promu en Ligue 2, Sid Ali Bencherchali annonce la couleur. Son équipe a besoin de mettre en place les assises lui permettant de réussir son retour.

L'Expression: Votre équipe a fini par accéder en Ligue 2. Quel sentiment cela vous a-t-il procuré?

Sid Ali Bencherchali: Certes, c'est une joie de revoir notre équipe accéder, surtout qu'elle se trouvait dans une place qui n'est pas la sienne. Mais au fond, il ne s'agit pas d'une grande fierté, étant donné que nous avons accédé en étant à la 8e place au classement, comme le stipulent les nouveaux changements dans le système de compétition. L'accession y est, mais pas les résultats. Maintenant, il faudra tirer les leçons pour ne pas revenir à la case de départ.

Après votre intronisation, le week-end dernier, à la tête du club, quels sont les premiers pas de votre chantier?

J'étais directeur général la saison dernière, et les actionnaires du club m'ont plébiscité en tant que président pour le futur exercice. Comme première décision, j'ai maintenu le staff technique, conduit par Sofiane Nechma, ainsi que le staff médical. Nous allons maintenant entamer le recrutement. 90% de l'effectif de la saison dernière sont à changer.

Avez-vous entamé cette opération de recrutement?

Pas encore. Nous allons installer, ce week-end, une commission qui se chargera de ce volet et dirigée par le coach Nechma. En tant que premier responsable technique, c'est lui qui décidera selon les besoins et objectifs de l'équipe. L'USMB a besoin de sang nouveau et une nouvelle restructuration. Nous devons aller de l'avant pour remettre le club à la place qui est la sienne.

Quel sera votre objectif?

L'objectif primordial sera de se maintenir en Ligue 2, puisque nous venons d'y accéder. Maintenant, si l'accession arrive, on ne crachera pas dessus. Pour réussir, il nous faudra beaucoup de moyens, matériels, financiers et humains.

Parlons de l'aspect financier, justement, qu'avez-vous prévu pour la saison prochaine?

Il faut savoir, déjà, que nous avons dépensé la saison dernière un peu plus de 7 milliards de centimes. Cette enveloppe est appelée à être revue à la hausse. Nous avons des promesses de la part des autorités locales ainsi que des actionnaires pour atteindre les 12 milliards de centimes. C'est, de mon point de vue, le budget qui pourrait nous servir pour atteindre nos objectifs. L'optimisme y est, mais il faudra cravacher dur pour y arriver.