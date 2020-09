Malgré les critiques essuyées sur le recrutement effectué jusque-là, en cette période de mercato d'été, le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, est optimiste. Pour lui, les joueurs que renferme son équipe sauront relever le défi et remettre le club à la place qui lui sied. De passage sur une chaîne de télévision privée, Mellal a répondu à une question dans ce sens, en indiquant: «Je suis satisfait de l'effectif que nous possédons. Nous avons une équipe ambitieuse, qui fera parler d'elle la saison prochaine.» Dès la fin de la saison dernière, avec une 4e place héritée par les Canaris, le premier responsable de ceux-ci a entamé sa campagne de recrutement, en engageant des joueurs venus des divisions inférieures.

Cela lui avait attiré des critiques acerbes émanant de ses supporters, qui affirment que cela ne correspond pas à la grandeur du club ni à ses ambitions pour la saison prochaine. Mais Mellal, tout comme son directeur sportif, Kamel Abdeslam, ne l'entendent pas de cette oreille, estimant que le nom du joueur importe peu, puisque le plus important réside en ses qualités. Les joueurs recrutés, disent-ils, «répondent largement à cette vision». Sur un autre volet, Mellal, qui a évité d'évoquer, cette fois-ci, son bras de fer avec les responsables de la Fédération algérienne de football (FAF) et de la Ligue de football professionnel (LFP), est revenu sur les conditions de déroulement du premier stage de son équipe à Akbou (Béjaïa), qui a pris fin samedi dernier. Tout en se disant satisfait au plus haut point, l'intervenant a affirmé que son club pourrait revenir à nouveau dans «ce merveilleux site». «Les joueurs ont travaillé comme il se doit, ayant à leur disposition toutes les commodités nécessaires. Auparavant, on effectuait nos stages à l'étranger, mais dorénavant, cela va changer», explique-t-il, en confirmant que le second stage débutera demain à Mostaganem.

Enfin, Mellal a lancé un appel en direction des supporters, les invitant à soutenir l'équipe, «qui en a besoin». «Nos supporters nous manquent beaucoup. Nous devons travailler la main dans la main et aider notre jeune équipe. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour réaliser un bon parcours et leur procurer de la joie», a-t-il conclu. Sur un autre volet, le latéral gauche, Toufik Zeghdane, s'est rendu, dimanche, en fin de journée, au siège du club pour négocier une éventuelle résiliation de son contrat.

Selon nos informations, il a trouvé un accord avec ses responsables pour signer cette résiliation en encaissant trois mensualités comme indemnités. Reste le cas de l'autre latéral gauche, Walid Benchérifa, qui réclame la totalité de son dû pour résilier son bail.