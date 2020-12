Le néo-milieu offensif de l'Equipe nationale de football des moins de 20 ans (U20) Samy Faraj, a estimé que l'Algérie avait les moyens d'arracher l'une des deux places qualificatives à la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 en Mauritanie, à deux jours du départ de la délégation pour Tunis, en vue de la participation au tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF), prévu du 15 au

27 décembre.

«Nous travaillons bien, on est prêt pour le départ samedi vers la Tunisie. Nous avons un bon groupe et les moyens d'aller très loin dans le tournoi. On sait tous qu'il s'agit d'une échéance importante, on fera tout pour se qualifier à la CAN-2021 et rendre fiers les Algériens», a indiqué le sociétaire du FC Sochaux (France), dans un entretien vidéo diffusé, jeudi, sur le site officiel de la Fédération algérienne (FAF).

La sélection des U20 entamera le tournoi de l'UNAF face à son homologue tunisienne le 15 décembre, au stade Hamadi-Agrebi de Radès (Tunis). Les juniors algériens affronteront ensuite la sélection marocaine le 18 décembre, pour le compte de la deuxième journée, avant d'enchaîner face à la Libye, le 21 du même mois.

Les coéquipiers de Merouane Zerrouki (Paradou AC) bénéficieront de deux jours de repos avant de boucler le tournoi face à l'Egypte le 24 décembre.

«Franchement, mon intégration s'est bien passée, j'ai été très bien accueilli, je suis très content. J'ai été contacté par les recruteurs algériens, ils m'ont mis très à l'aise, ils m'ont parlé du projet sportif, qui consiste à monter une bonne équipe, j'ai aussitôt été convaincu par le discours et j'ai fini par donner mon accord et opter pour l'Algérie», a ajouté Faraj, qui a décliné une proposition de l'équipe marocaine.

Avant d'enchaîner: «Non, je n'ai pas une pression particulière. Nous avons un groupe, un collectif, c'est tout le monde qui doit s'y mettre pour la réussite de cette équipe.»

Enfin, Samy Faraj n'a pas caché son ambition de rejoindre un jour l'Equipe nationale A.

«Mon objectif personnel est d'aller le plus loin possible et de jouer pour l'Equipe nationale A, mais cela doit passer d'abord par les U20 et les U23. Donc, il faut être bon et prêt, et essayer Inchallah d'aller plus haut», a-t-il conclu.

Le sélectionneur de l'Equipe nationale de football des U20, Saber Bensmaïn, a convoqué 30 joueurs, dont 8 évoluant à l'étranger, en vue du tournoi de l'UNAF.

Le tournoi, prévu aux stades Hamadi-Agrebi et El-Menzah, se déroulera sous forme de mini-championnat de cinq journées, au bout desquelles les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 de la catégorie en Mauritanie (14 février - 4 mars), qui verra la participation de 12 équipes.

Outre le pays organisateur, trois pays ont déjà validé leur billet pour le rendez-vous continental. Il s'agit de la Gambie, de l'Ouganda et de la Tanzanie.