Les Warriors offrent leur hospitalité, aujourd'hui, à l'Algérie pour la quatrième journée des qualifications de la CAN 2022. Pour l'occasion l'entraîneur des Warriors Zdravko Logarusic, estime qu'il faut opérer quelques changements au sein de l'équipe.

Le technicien croate du Zimbabwe a, d'entrée, donné son appréciation du match aller, disputé, jeudi dernier. «De toute évidence, je suis déçu par le résultat. Je sais que nous avons commis des erreurs, mais nous aurions dû marquer des buts si nous avions tenté notre chance», a-t-il laissé entendre. «Je choisirai les aspects positifs. Nous les avons trop respectés et, à l'avenir, nous devons jouer le jeu au mérite, et je pense que nous allons également changer la formation à domicile, nous verrons ce qui nous convient le mieux. (...) Vous avez vu que lorsque nous avons changé le système, en seconde période, cela a très bien fonctionné et nous les avons rétablis», poursuit-il. Les Zimbabwéens ont effectivement changé leur système de jeu en évoluant avec deux attaquants. À ce moment-là, les visiteurs ont réussi à presser les coéquipiers de Raïs M'Bolhi et ces derniers ont eu beaucoup de mal à ressortir proprement le ballon comme l'a affirmé Djamel Belmadi après la rencontre. Par ailleurs, et s'agissant de l'effectif des Zimbabwéens, le gardien de but, Elvis Chipezeze, blessé lors du match aller face à l'Algérie (1-3), jeudi à Alger, sera remplacé par le portier du FC Platinum, Petros Mhari, lors de la manche retour prévue, aujourd'hui, à Harare pour le compte de la 4e journée des qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021, a annoncé la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA). «Le gardien du FC Platinum Petros Mhari remplacera Elvis Chipezeze, blessé», a indiqué la ZIFA sur son compte Twitter. Chipezeze s'est blessé au genou lors de la défaite (1-3) face à l'Algérie jeudi et a dû être remplacé par Talbert Shumba à la 46'. Il a effectué une IRM samedi pour connaître la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité, a précisé la ZIFA. R. S.