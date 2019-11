Avant d’aborder le choix des joueurs et quelques explications sur les objectifs des Verts, Belmadi, a évoqué le premier match, prévu demain, contre la Zambie au stade Mustapha-Tchaker de Blida. L’ex-joueur de l’Olympique de Marseille est allé droit au but en indiquant : « Il faut engranger les trois points. » Mais il tient, tout de même, à avertir que « la Zambie n’est pas seulement redoutable sur le papier, mais aussi par rapport aux résultats de 2017 ». « Nous sommes avertis. C’est une équipe qui nous a fait mal en prenant les six points lors des qualifications au Mondial », a-t-il dit. D’ailleurs, Belmadi a bien insisté sur cet état de fait, avant d’annoncer justement qu’il va motiver les joueurs en leur faisant rappeler cette année 2017 et ce qu’ont fait les Zambiens à notre sélection. C’est comme s’il veut prendre une revanche. Et Belmadi insiste, une fois de plus : « À domicile on se doit de prendre les trois points... » Quant à la manière dont il s’y prendra pour les deux matchs qui se suivent et surtout le second en déplacement, le sélectionneur des Verts déclare : « Nous allons aborder ces qualifications match par match. On doit donc d’abord gagner contre la Zambie puis penser au Botswana en déplacement. » Là, Belmadi a tenu à préciser : « On ne m’a pas pris pour construire petit à petit une équipe avec des objectifs lointains. Il y a un impératif de résultats et s’ils sont mauvais, je suis viré. C’est ce qui a été fixé. » Ainsi, le sélectionneur national revient en insistant toujours sur le fait que « l’objectif actuellement, c’est de bien démarrer à domicile, en axant plus notre travail sur nos points forts, plus que sur l’adversaire, sans pour autant le sous-estimer ». Belmadi indique en plus : « On veut être dans la continuité. Battre la Zambie reste un objectif pour continuer à battre le record d’invincibilité. » Quant à la pelouse du stade de Blida, le conférencier dira : « Par rapport à cette pelouse, on essaie de trouver des solutions. On a insisté sur le fait qu’il faut travailler dessus après le match de la RDC. La question du changement de pelouse se posera après ce match de la Zambie. » Pour le deuxième match en déplacement face au Botswana, le coach des Verts déclare : « Le match au Botswana mérite un temps d’acclamation plus long au vu de l’écart des conditions climatiques entre les deux pays. Les conditions de jeu à Gaborone (Botswana) sont catastrophiques. » Quant au fait que cette sélection est drivée par un Algérien, à savoir, Adel Amrouche, le coach des Verts déclare que « peu importe la nationalité de l’entraîneur, on apprend à connaître son adversaire avant de l’affronter. Après en tant qu’Algérien, on a davantage cette envie de prouver en battant la sélection ». Evoquant ses choix des joueurs en commençant par l’absence de Brahimi, Belmadi a indiqué que ce dernier est très en forme en ce moment. Il a montré de belles choses aussi bien avec l’EN qu’avec son club et il méritait donc d’être dans le groupe pour ces deux matchs. « Mais au dernier moment, il a eu un empêchement familial et c’est ce qui explique le fait qu’il soit finalement absent », souligne-t-il. Et c’est en l’absence de plusieurs joueurs blessés que Belmadi, justifie le fait d’avoir donné la chance à de nouveaux joueurs, tels que Maxime Spano-Rahou (FCValenciennes/France), Réda Halaïmia (K Beerschot VA/Belgique) et Adam Zorgane (Paradou AC), convoqués pour la première fois de leur carrière chez les A. « Cela fait un bon moment que je suis le parcours de ces joueurs en club. Ils ont tous montré de belles choses et puisque l’occasion s’est présentée, nous avons décidé de leur adresser cette convocation », a-t-il avancé. Le sélectionneur national n’a pas tari d’éloges sur les trois éléments cités. De plus, il se déclare satisfait du retour de l’attaquant Hillel El Arbi Soudani qui n’était pas évident selon lui, considérant que « ce retour en forme prouve que Soudani a beaucoup travaillé, autrement, il n’aurait jamais réussi à retrouver son meilleur niveau après une blessure aussi méchante ». « Une volonté que j’apprécie, car elle montre que ce joueur en veut et à partir de là, on ne peut que se réjouir de l’avoir parmi nous », s’est-il réjoui. Pour le cas de Belkebla, le coach des Verts estime que c’est de l’historie ancienne, et qu’il ne faudra plus y penser. Belmadi est revenu sur la problématique des gardiens de but en insistant sur le fait que M’bolhi est le meilleur pour le moment et il faut « former des gardiens de but », car en sélection, on vient tout prêt. Considérant toujours que les joueurs locaux doivent travailler plus, Belmadi, estime qu’on ne doit pas obliger les joueurs expatriés à choisir de porter les couleurs de la sélection, évoquant même le cas Aouar.

« C’est un choix personnel qu’il faut respecter », estime-t-il, ajoutant que lui et les membres de la FAF ont fait ce qu’il faut faire, et la balle est dans le camp des joueurs concernés. Il a indiqué, au passage, qu’il n’y a aucun joueur, pour l’heure, qui s’est désisté de l’Equipe de France pour rejoindre l’Algérie, sauf les joueurs de la glorieuse équipe du FLN. Enfin, quant aux objectifs des Verts, le sélectionneur Djamel Belmadi est très clair en indiquant qu’« il n’y a pas à choisir entre gagner la CAN et se qualifier à la Coupe du monde. Premièrement, la priorité c’est de se qualifier à la CAN. On fonctionne bataille après bataille et le passé nous a montré que si l’on n’est pas humbles, on peut échouer», a-t-il conclu.