Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a estimé que le coronavirus ne sera pas un obstacle au lancement du championnat de la saison 2020-2021, dont le coup d'envoi est prévu pour le 28 novembre prochain. Se montrant optimiste, Medouar a déclaré: «Ces choses (remplacement des joueurs atteints du coronavirus et le coronavirus lui-même, Ndlr) ne gênent pas, sinon cela aurait gêné le Real Madrid, et Manchester City. La pandémie n'est pas un monstre. Elle se trouve dans tous les pays du monde, et si l'Algérie avait 200 cas par jour, alors les pays développés enregistreraient 60 000 cas par jour.» Allant plus loin dans ses explications et justifications, le président de la LFP indique: «Celui qui a peur du coronavirus va entraver la société algérienne.» L'ancien président de l'ASO Chlef a fait remarquer: «Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation exceptionnelle causée par la pandémie de Covid-19. Le championnat débutera en novembre prochain et s'il se termine en août, cela ne posera pas de problème.» Et d'enchaîner: «Nous devons vivre avec cette pandémie. Nous n'avons pas l'habitude de jouer en août, mais la chaleur ne sera pas une excuse. C'est tout à fait normal, et je ne vois aucun problème.» Ces déclarations ont été faites à l'issue de l'Assemble générale ordinaire de la LFP, au cours de laquelle les bilans moral et financier ont été adoptés par les 23 membres sur les 38 que compte cette AG et durant laquelle le calendrier de la Ligue 1 a été annoncé. À l'ouverture de l'AGO, l'instance a organisé une cérémonie au cours de la laquelle elle a rendu un vibrant hommage à l'ancien président de la JS Kabylie, Mohand-Chérif Hannachi, actuellement hospitalisé. Les membres ont également élu une commission électorale (recueil de candidature et recours), en prévision des prochaines élections d'un nouveau président et son Bureau exécutif, dont la date sera communiquée ultérieurement. Ces élections concerneront seulement la nouvelle composante de Ligue 1, à savoir 20 clubs. Medouar n'a pas omis d'évoquer, au passage, la dernière convention signée avec la Télévision nationale publique (EPTV), ainsi que les pourparlers avec cet organisme au sujet des créances des précédentes saisons, rappelant que la LFP a aidé la plupart des clubs en procédant à des avances sur leur quote-part des droits TV. Les membres de cette AG ont été invités par la suite à écouter un exposé du responsable de la direction de contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels (DCGF), Réda Abdouch, sur l'activité de cette structure et les démarches à entreprendre pour élever le niveau d'organisation des clubs. Ainsi donc, et en dépit de la propagation du coronavirus, le championnat d'Algérie de Ligue 1 pour l'exercice 2020-2021, sera lancé le 28 novembre prochain avec 20 clubs. Et cette saison «transitoire» sera très longue avec ses 38 journées au programme, soit 8 matchs supplémentaires par rapport aux années précédentes. Après l'adoption des bilans, certains présidents ont relevé les disparités entre eux, alors que le représentant du CABBA a préconisé la mise en place d'un fonds de solidarité qui viendra en aide aux formations sans soutien de la part d'entreprises publiques. D'autres ont proposé une formule plus souple du championnat car, ont-ils estimé, il sera difficile d'accomplir un parcours sans problèmes dans les conditions actuelles. «C'est une décision prise par vous-même au cours d'une réunion à laquelle a participé le président de la FAF en personne», a précisé Medouar.