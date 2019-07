Le sélectionneur nigérian de la Tanzanie, Emmanuel Amunike, a affirmé que son équipe n’avait « rien à perdre », mais qu’elle visait la victoire face à l’Algérie ce soir. « Après les deux défaites concédées, nous sommes dans l’obligation de réagir face à l’Algérie. Nous n’avons rien à perdre. Je dois remobiliser les troupes pour se donner à fond lors de ce dernier match du premier tour. Nous visons la victoire », a affirmé Amunike en conférence de presse tenue au stade Al-Salam. La Tanzanie, qui signe son retour sur la scène continentale après 39 ans d’absence, a complètement raté ses débuts en concédant deux défaites de suite : face au Sénégal (0-2) et au Kenya (2-3). Elle est donc éliminée. « Je suis quelqu’un qui s’est donné toujours à fond pour atteindre ses buts, je veux gagner ce match, même si la mission sera compliquée.

Les joueurs sont abattus après les deux défaites, j’espère que d’ici à lundi, on sera prêts pour cette rencontre », a-t-il ajouté. L’ancien joueur du Zamalek et du FC Barcelone a reconnu la supériorité de l’Algérie qui, selon ses propos, « a confirmé ses ambitions dans cette CAN ». « Les deux sélections se connaissent parfaitement pour avoir déjà joué l’une contre l’autre auparavant. L’Algérie est une grosse équipe, elle a confirmé ses ambitions lors des deux premiers matchs. Nous avons une jeune équipe qui manque d’expérience, ce qui nous a empêchés de concurrencer nos adversaires. » Amunike a salué le travail qu’effectue le coach national Djamel Belmadi avec les Verts, mettant en exergue la progression de l’Algérie sur le plan du jeu. « Belmadi est en train d’effectuer un excellent travail, c’est un excellent entraîneur.

Les Algériens jouent bien actuellement, ils contrôlent le match à leur avantage. Mais le parcours est encore long pour pouvoir atteindre leur objectif », a-t-il affirmé. Présent également dans cette conférence de presse, l’attaquant tanzanien Simon Msuva (Difaâ El-Jadidi/Maroc) a relevé l’importance d’avoir un sursaut d’orgueil : « Nous allons affronter une bonne équipe d’Algérie. Nous avons besoin de gagner pour entretenir l’espoir. Nous sommes en train de nous concentrer sur le match face à l’Algérie. »