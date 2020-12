Trois jours après sa victoire dans le derby face aux Colchoneros (2-0), le Real Madrid a parfaitement enchaîné, mardi soir, face à Bilbao (3-1). Une victoire qui permet aux Madrilènes de totaliser 26 points au compteur. Ils reviennent donc provisoirement à hauteur de la Real Sociedad et de l'Atletico de Madrid en tête du championnat d'Espagne. Face à des visiteurs rapidement réduits à 10, le Real Madrid s'est imposé grâce à un but de Toni Kroos et un doublé de l'inévitable Karim Benzema. En grande forme, l'attaquant français a fait trembler les filets à deux reprises dans le dernier quart d'heure de la partie, offrant les trois points à ses partenaires. «Quand on est à ce niveau, les choses se passent bien»

Le joueur formé à l'Olympique Lyonnais s'est exprimé après le match au micro du Real Madrid TV, affichant sa satisfaction. «C'était un match important à la maison. Nous sommes sur le bon chemin depuis le match de Ligue des Champions parce que nous défendons et nous attaquons en équipe. Quand on est à ce niveau, les choses se passent bien (...) Nous sommes bien physiquement, la plupart des joueurs. On travaille peu car il y a beaucoup de matchs. Le plus important c'est dans la tête», a ainsi confié Karim Benzema.

D'autre part, l'attaquant merengue a été largement encensé par son entraîneur, Zinedine Zidane, qui le considère comme le meilleur joueur français de l'histoire à son poste.

«Pour moi, il est le meilleur attaquant de l'histoire du football français. Il le montre, il est au Real Madrid depuis très longtemps. Plus de 500 matchs, tous ses buts, son palmarès, ce qu'il a fait parle pour lui. Pour moi, il est le meilleur, c'est très clair. (...) C'est un joueur mûr. Ce n'est pas un attaquant de pointe pur, il ne pense pas qu'au but. C'est pour ça que je l'adore, il n'est pas obsédé. Il sait jouer avec les autres, s'il doit faire la passe, il la fait», a encensé le coach français face à la presse. Le débat est ouvert!