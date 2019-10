L’entraîneur français de la sélection algérienne de handball, Alain Portes, a indiqué que son objectif est de réussir une belle coupe d’Afrique en Tunisie en janvier prochain, et assurer une qualification au prochain Mondial en Egypte. « Je suis actuellement entraîneur de la sélection depuis le 1er juillet 2019, donc, c’est assez récent. Mon rôle est de coacher l’équipe, de faire la sélection des joueurs présents durant les différents rassemblements afin de réussir une belle coupe d’Afrique et d’assurer notre qualification pour le prochain Mondial-2021. Cette coupe d’Afrique aura lieu en janvier prochain en Tunisie, nation avec laquelle j’ai gagné deux fois la compétition en 2010 et 2012», a déclaré Alain Portes dans un entretien au site de son ancien club, USAM Nîmes Gard. «Je suis très heureux de renouveler mon expérience dans cette coupe avec cette sélection algérienne que je connais bien. Leur volonté était de se tourner vers un entraîneur étranger pour relancer cette équipe, le lien avec la Fédération algérienne a été naturel et j’ai de suite été motivé par le projet. Le début de cette expérience se passe très bien, j’ai fait plusieurs stages avec les joueurs évoluant en Algérie. C’est actuellement le premier avec ceux qui jouent à l’étranger, donc j’ai mon équipe complète depuis lundi. La particularité de la sélection, c’est d’être efficace en peu de temps puisqu’après ce stage, je ne les vois plus avant le 26 décembre et on sera proche du début de la coupe d’Afrique », a-t-il ajouté. A la CAN 2020, l’Algérie évoluera dans le groupe D composé de quatre autres équipes : le Maroc, le Congo, le Sénégal et la Zambie. Les quatre premiers du groupe se qualifient pour les 8es de finale. La 25e édition de la CAN, qui sera qualificative aux jeux Olympiques 2020 à Tokyo (Japon), est prévue du 16 au 26 janvier 2020 en Tunisie. La dernière participation algérienne à des jeux Olympiques remonte à 1996 à Atlanta (USA).