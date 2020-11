L'aventure de Fabinho au sein du club anglais de Liverpool est partie pour durer. Arrivé sur les bords de la Mersey en 2018 en provenance de l'AS Monaco, l'international auriverde a un contrat qui s'étend jusqu'en 2023 et celui-ci devrait être prolongé prochainement de quelques années (jusqu'en 2025). L'information émane de Fabrizio Romano, qui précise que le board de LFC a choisi de s'activer pour le Brésilien face à un intérêt manifesté par un géant de la Liga. Pour rappel, par le passé, le Real Madrid s'était renseigné sur lui. Le manager de Liverpool, vainqueur sur le fil de West Ham (2-1), est revenu sur la possibilité de continuer le championnat de Premier League malgré un second confinement qui se confirme en Angleterre. Une décision qui soulage Klopp, certain que les joueurs pro sauront garder «la bulle sanitaire en sécurité». Fabinho, qui est actuellement indisponible pour cause de blessure, avait déclaré la semaine dernière qu'il était «très heureux» chez les Reds. Il n'a donc aucune envie particulière de changer d'air. Depuis son arrivée en Angleterre, Fabinho a pris part à 90 rencontres et marqué 3 buts. Il a joué un grand rôle dans la conquête de la Ligue des Champions en 2019 et la Premier League en 2020.