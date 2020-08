Dès les premiers instants de l'avènement du coronavirus, la FIFA a souligné que la santé devait être «la priorité absolue» et soutenu la mise en suspens des compétitions nationales et internationales partout où cela était nécessaire. Et afin de remédier aux conséquences de cette situation exceptionnelle, la FIFA a créé le groupe de travail FIFA/Confédérations sur le Covid-19, qui s'est immédiatement attelé à la mise à jour des calendriers internationaux des match pour le football masculin et féminin rendue nécessaire par ces perturbations. Ainsi et à la lecture de ce nouveau calendrier des matchs internationaux, «tous les matchs de septembre sont annulés à l'exception de ceux de l'Europe». De plus, une nouvelle période (janvier 2022) pour la coupe d'Afrique des nations (CAN) a aussi été ajoutée, «les dates exactes restant à déterminer ultérieurement». Le conseil de la FIFA explique qu'il a décidé ces changements de calendrier «en réponse aux perturbations causées à l'échelle mondiale par la pandémie de Covid-19 qui continue de sévir dans de nombreuses régions du monde». Donc cela veut dire qu'il y a du nouveau dans le calendrier des matchs des Verts. La FIFA indique que «pour l'AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL et l'OFC, la fenêtre internationale de septembre 2020 est reportée à janvier 2022 (24 janvier -

1er février 2022). Cela implique qu'il n'y aura pas de mise à disposition obligatoire des joueurs dans ces confédérations au sens de l'annexe 1 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA pour la fenêtre internationale de septembre 2020». La FIFA tient d'ailleurs à préciser que «pour l'UEFA, la fenêtre internationale de septembre 2020 est maintenue». D'autre part, la FIFA indique également qu'«en raison de ce qui précède et de la situation sanitaire actuelle, il a également été convenu que les demandes des associations membres non européens souhaitant disputer des matchs amicaux en Europe avec des joueurs y évoluant pendant la fenêtre de septembre 2020 ne pourraient malheureusement pas être acceptées». Pour l'instance internationale du football, «la fenêtre internationale de juin 2021 est prolongée de sept jours supplémentaires pour l'AFC, la CAF, la Concacaf et l'OFC, ce qui permet à chaque équipe de disputer quatre matchs au cours de cette fenêtre». Pour ce cas, la FIFA indique que «cette fenêtre, qui résulte du report de la fenêtre internationale de septembre 2020, est applicable à l'AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL et l'OFC, mais pas à l'UEFA.» Et à la FIFA d'annoncer donc que «les dates sont les suivantes: 24 janvier - 1er février 2022.» Enfin et concernant les compétitions finales des confédérations, la Fédération internationale de football indique que «pour la CAF, il y a ajout de la coupe d'Afrique des nations (CAN) en janvier 2022 (dates exactes à confirmer) et d'une exemption à l'art. 1, al. 6 de l'annexe 1 du règlement du statut et du transfert des joueurs pour permettre aux joueurs de participer à la fois à la CAN et la Coupe du monde de la FIFA en 2022». Il est utile de rappeler que vers la fin du mois de juillet dernier, et dans la deuxième et dernière partie de l'entretien accordé par Belmadi au site officiel de la FAF, le coach, champion d'Afrique a, à propos des challenges qui attendent l'EN dans le court terme, confié: «J'ai peur qu'on reporte les matchs du mois d'octobre, j'en ai parlé avec le président (Zetchi, Ndlr), d'ailleurs, on a tout planifié, malheureusement cette pandémie de coronavirus continue toujours à faire des ravages, notamment en Afrique, néanmoins comme à chaque fois, on anticipe tout, l'organisation des matchs officiels, et même amicaux, toutefois on n'a pas tous les atouts en main.» Ce qui veut dire que Belmadi a bien pris ses dispositions en faisant des prévisions qui, finalement, se sont avérées justes. Il a, en outre, précisé qu'il suit les joueurs durant cette période de la pandémie. Il a même avoué qu'il suit également de nouveaux joueurs qui seront, peut-être, susceptibles de faire partie de la sélection nationale.