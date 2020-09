Encore un record pour Ansu Fati. Le jeune attaquant du FC Barcelone est devenu dimanche, à 17 ans et 311 jours, le plus jeune buteur de l'histoire de l'Equipe nationale espagnole, en marquant contre l'Ukraine (4-0) pour la deuxième journée de la Ligue des nations. Fati a battu le record de précocité de Juan Errazquin, qui avait inscrit un triplé pour son premier match avec la Roja contre la Suisse à Berne à 18 ans et 344 jours... le 1er juin 1925, soit il y a presque un siècle. Après un doublé de Sergio Ramos, Fati a trouvé la faille à la 32e minute de jeu d'une belle frappe enroulée du droit depuis l'extérieur de la surface, après avoir provoqué le penalty du 1-0 (3e) et tenté un retourné acrobatique contré par un joueur ukrainien (26e). Jeudi déjà, Fati était entré dans l'histoire de la sélection espagnole en étant le deuxième plus jeune joueur à entrer en jeu depuis Angel Zubieta, qui avait été lancé à 17 ans et 284 jours le 26 avril 1936 contre la Tchécoslovaquie. Né en Guinée-Bissau et arrivé sur le sol espagnol à l'âge de 7 ans, Fati a obtenu la nationalité espagnole en septembre 2019, puis a disputé trois matchs avec l'équipe des moins de 21 ans espagnols. Auteur de 8 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues cette saison au Barça, il a ensuite été convoqué pour la première fois avec les A le 20 août dernier. Il a disputé son premier match avec la Roja jeudi en Allemagne, pour la première journée de la Ligue des nations. Avant ce dimanche, Fati détenait déjà plusieurs records de précocité: le 31 août 2019, il était devenu le plus jeune buteur du Barça à jouer en Liga, à 16 ans 10 mois et

4 jours. Puis le 10 décembre, le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (2-1).