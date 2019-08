C’était dans l’air du temps, l’international algérien, Adlène Guedioura, a officialisé, dimanche soir, son engagement avec le club qatari de première division, Al Gharafa, pour les deux prochaines saisons. Il rejoint, ainsi, d’autres Algériens ayant décidé, cet été, d’opter pour les championnats des pays du Golfe, à l’image du défenseur Mehdi Tahrat, Yacine Brahimi, et Sofiane Hanni, qui l’avait déjà précédé en signant dans ce même club. Ainsi donc, le robuste milieu de terrain algérien quitte le championnat anglais, où il portait les couleurs de Nottingham Forest, pour tenter une nouvelle expérience, motivé sans nul doute par le volet financier, d’autant qu’il entame la dernière ligne droite de sa carrière à 34 ans. Présenté à la presse tout juste après la signature de son contrat, Guedioura, récent champion d’Afrique avec les Verts et retenu dans l’équipe type du tournoi continental, a indiqué que l’entraîneur de l’Equipe nationale algérienne, Djamel Belmadi, y est pour beaucoup dans son choix.

« Belmadi a déjà joué et entraîné au Qatar et a été entraîneur de l’Equipe nationale. Donc, il connaît bien le football local, et c’est lui d’ailleurs qui m’a encouragé à tenter cette expérience », a indiqué Guedioura en conférence de presse, se disant « ému » par le chaleureux accueil qui lui a été réservé depuis son arrivée. « La présence de mon compatriote Sofiane Hanni facilitera certainement mon adaptation. Nous disposons d’un bon groupe, avec un amalgame entre joueurs expérimentés et jeunes talentueux. Nous allons tous nager dans le même sens dans l’espoir de permettre à notre équipe de renouer avec les consécrations », poursuit-il. Présent à ses côtés, le directeur sportif d’Al Gharafa, Saâd Al-Chamri, s’est dit très heureux de compter Guedioura dans l’effectif de son club. « C’est une plus-value pour nous. Guedioura est un joueur d’expérience qui nous a apporté un plus considérable », a indiqué le responsable en question. Avant de quitter son désormais ex-club, Nottingham Forest, Guedioura a posté un message émouvant en direction de ses supporters où il a indiqué que malgré son départ, il reste un fan du club, avec lequel il voulait rester encore plus longtemps, mais le destin en a voulu autrement. « Merci pour votre énorme soutien et pour l’amour que vous m’avez donné. On a souri ensemble, on a pleuré ensemble, on s’est mis en colère ensemble, mais on était tous ensemble », a-t-il posté sur son compte facebook.