En dévoilant le logo et la mascotte de cette 19e édition, les organisateurs sont passés désormais à la vitesse supérieure dans la préparation du rendez-vous. Un ouf de soulagement a été même poussé, étant donné qu’un retard sensible était accusé auparavant dans cette procédure entrant dans le cadre du travail censé être réalisé par la commission de marketing et de sponsoring. Un premier « carton jaune » dans ce registre a été brandi par le président de la commission de coordination et de suivi relevant du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), le Français Bernard Amslem, lors de sa visite d’inspection sur les lieux début juillet dernier. Entre-temps, des changements notables ont été opérés au niveau de la composante du comité d’organisation local. Des changements ayant notamment touché le premier responsable de ce comité, en l’occurrence Mohamed El Morro, qui a été remplacé par l’ancienne vedette de la natation algérienne, Salim Iles.

Le président du CIJM, l’Algérien Amar Addadi, une ancienne figure de proue de la natation algérienne, a rassuré son « élève » Salim Iles qu’il était prêt à lui apporter l’aide voulue pour réussir sa mission, une aide des plus souhaitées au vu de la petite expérience du successeur de Mohamed El Morro dans ce genre de missions. Cependant, en dépit du sentiment de satisfaction affiché par le CIJM quant à l’avancement des préparatifs du rendez-vous méditerranéen, il n’en demeure pas moins que le chemin à parcourir reste encore long. C’est du reste ce qu’a tenu à souligner le président du CIJM lui-même, même s’il s’est montré confiant quant à l’achèvement des deux principaux équipements concernés par l’évènement, à savoir le complexe olympique et le Village méditerranéen, dans les délais impartis, soit avant une année du coup d’envoi de la compétition, comme promis par les services concernés. L’heure pour le moment est à relever le défi de l’organisation des JM auxquels l’Algérie veut rendre leur « prestige » qu’ils ont perdu au cours des précédentes éditions, comme a tenu à le signaler le ministre de la Jeunesse et des Sports lui-même. La volonté des pouvoirs publics de gagner ce pari se traduit par cette énorme enveloppe financière mobilisée pour la réalisation des nouvelles infrastructures sportives et l’organisation des Jeux, et estimée par le MJS, Raouf Bernaoui, à 600 millions de dollars.