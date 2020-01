Tous les chemins mènent aux Jeux méditerranéens devant se tenir à Oran en 2021. Jeux pour lesquels l’on mise gros, tout en leur accordant une importance de premier ordre.

L’aménagement urbain et plusieurs autres opérations, de relooking de cette ville, constituent l’une des premières priorités prises en compte par la wilaya d’Oran et l’ensemble des services en relation directe ou indirecte avec cette compétition pour laquelle les responsables hiérarchiques et locaux accordent une importance capitale. En ce sens, une enveloppe d’un montant de 3 milliards de dinars a été octroyée à la direction de l’urbanisme, de l’architecture, et de la construction de la wilaya d’Oran. Dans le tas, l’on précise que «le champ d’intervention de son organisme a été fixé à 30 km comportant plusieurs opérations». Et d’ajouter que «plusieurs tâches nous ont été confiées dans le cadre de différentes opérations d’aménagement de la ville d’Oran, en prévision du rendez-vous méditerranéen». Il s’agit,

explique-t-on, de l’aménagement d’une piste cyclable de 4 km dont le taux d’avancement des travaux de ce chantier a atteint 20%. Il s’agit d’une première expérience à l’échelle nationale», a-t-on indiqué, expliquant que «outre cette opération lancée aux alentours du complexe sportif en cours de réalisation dans la commune de Bir El Djir, à l’est d’Oran». «Nous avons également entamé d’autres travaux inhérents à l’éclairage public et le réaménagement des trottoirs», a-t-on expliqué. Situé dans la partie est de la ville d’Oran, le nouveau futur complexe sportif d’Oran est mitoyen du quartier populaire de Sidi El Bachir. Plus que conscient de cette évidence, les responsables en charge des préparatifs des JM 2021 doublent d’efforts en vue d’être à l’heure du rendez-vous en offrant la belle image de la ville d’Oran dans toutes ses couleurs chatoyantes. Dans ce chapitre bien nommé, l’on a mis en avant le chantier d’envergure que son organisme va lancer dans les prochains jours et qui consiste en l’aménagement du quartier de Sidi El Bachir. Les explications données versent toutes dans la nécessité «d’améliorer le cadre de vie de ses habitants et rendre les lieux plus attractifs, d’autant que ce quartier est situé aux alentours du complexe sportif». Aussi, l’on précise que «le taux d’avancement des travaux engagés au niveau des différents lots confiés à sa structure a atteint les 35%». Dans le même temps, la direction locale des travaux publics s’est vue confier d’autres chantiers relatifs à l’aménagement urbain sur un périmètre de 70 km. Au cours des travaux engagés, il a été question aussi de préparer le tronçon devant être exploité en vue de l’extension future de la ligne Est du tramway d’Oran pour la relier au complexe olympique. Cette opération ne sera néanmoins pas lancée avant les Jeux méditerranéens, prévus du 25 juin au 5 juillet 2021.

Le tramway d’Oran comprend actuellement une seule ligne de 18,7 km de voies et 32 stations, reliant l’est à l’ouest d’Oran,. Autrement dit de Sidi Maârouf à Es Sénia. Le tramway d’Oran est en service depuis le mois de mai 2013. Le temps presse. Les acteurs impliquant les préparatifs sont lancés dans l’embellissement de la ville en plus des différentes infrastructures sportives en chantier.