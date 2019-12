Troisième de Premier League, Manchester City va-t-il capituler cette saison face à l’ogre Liverpool ? Le champion d’Angleterre victorieux de Chelsea (2-1) le week-end dernier n’a plus le droit à l’erreur pour rester dans le sillage des Reds. Malgré ce début de saison compliqué pour les Citizens, Pep Guardiola conserve la confiance de ses dirigeants. Ces derniers restent convaincus que le technicien espagnol reste l’homme de la situation pour que City tutoie à nouveau les sommets. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Citizens, le principal protagoniste d’habitude peu loquace sur ses aspirations personnelles, s’est confié sur son avenir en conférence de presse. Et l’ancien entraîneur du Bayern Munich se verrait bien poursuivre l’aventure à Manchester City. Un club où il jouit d’une liberté totale. « Je suis ouvert à la prolongation, oui. Je travaille confortablement avec ce club. Mais ce n’est pas aussi simple que juste savoir si je veux prolonger ou pas. Je dois voir la direction du club, les joueurs et la manière dont nous travaillons ensemble, » explique ainsi le coach ibérique. Arrivé à Manchester en 2016, Guardiola a déjà remporté sept trophées avec City dont deux titres de champion d’Angleterre. Un palmarès prestigieux qui offre donc à l’intéressé une certaine stabilité. Mais méfiance, car les idylles entre Pep Guardiola et ses clubs n’ont jamais excédé les quatre ans... Conscient de cet historique, l’ancien coach du FC Barcelone ne souhaite pas trop se projeter pour l’instant. « Cela dépend des résultats. Quand vous êtes quelque part pendant cinq années cela dépend des résultats. On verra ce qu’il arrive cette saison et la suivante, » révèle ainsi le natif de Santpedor. Récemment, le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, a confirmé dans les médias anglais, son désir de poursuivre la collaboration avec Pep Guardiola.

« Pep a été un atout incroyable pour notre organisation. On pourrait parler de sa réussite sportive pendant des heures, mais en tant que personne, en tant qu’individu, en tant qu’ami, il a été au cœur de ce que nous avons accompli ces trois dernières années. Nous avons une excellente relation, nous avons un excellent environnement. Je suis très satisfait de son implication et de notre engagement à son égard et j’ai hâte de continuer cela au cours des années à venir. » Ne reste plus qu’à officialiser tout ça avec la signature d’un nouveau bail...

FC Barcelone : Vidal ouvert à un départ

À la chaîne de télévision espagnole TV3, Arturo Vidal a révélé qu’il n’était pas complètement épanoui au FC Barcelone. Le milieu de terrain chilien, qui aura 33 ans en mai prochain et est sous contrat au Barça jusqu’en 2021, a ouvert la porte à un départ du club blaugrana, cet hiver, où l’été prochain. J’aimerais rester là, mais je dois être objectif et vivre au jour le jour. Si en décembre ou à la fin de la saison, je ne me sens pas important ici, je devrai trouver une solution et élargir mes horizons pour redevenir important, a-t-il lâché sans détour. Cette saison, Arturo Vidal a déjà marqué quatre buts, battant son record de la saison dernière, mais il n’a été titulaire que dans trois des neuf matchs qu’il a disputés en Liga. En C1, il n’a été titulaire que contre le Slavia Prague (0-0), au Camp Nou.

Juventus : Le Bayern sur les traces d’Emre Can

Le milieu germanique ne joue plus beaucoup à la Juventus, cette saison (5 matchs de Serie A). Sur Twitter, le journaliste de la Raï, Paolo Paganini, a révélé que le Borussia Dortmund était ouvert à l’idée de faire revenir Emre Can en Allemagne, cet hiver. Le journaliste italien n’a pas précisé si la transaction pourrait se faire sous la forme d’un transfert ou d’un prêt. Reste que l’ancien joueur de Liverpool est encore sous contrat jusqu’en 2022. Le Bayern Munich serait également sur le dossier.

Fiorentina : Chiesa bientôt blindé

Selon Vincenzo Montella, le coach de la Viola, le père de Federico Chiesa a rencontré les dirigeants du club italien. « Je pense que c’était prévu (une éventuelle prolongation), son père a rencontré les dirigeants. Je ne peux qu’espérer que Federico prolonge son contrat, car c’est un grand talent pour la Fiorentina et le football italien. » Le joueur de 22 ans est suivi de près par la Juventus et le PSG, alors que son contrat se termine en 2022.

Tottenham : Vers un retour de Bale

Gareth Bale traverse actuellement une situation délicate au Real Madrid. La superstar galloise a clairement perdu sa place de titulaire indiscutable au sein du club merengue et ne doit se contenter que des bouts de matchs. Très peu utilisé par Zinedine Zidane cette saison, Gareth Bale est poussé vers la porte de sortie. Une situation délicate qui ne passe pas inaperçue. De retour aux commandes de Tottenham, José Mourinho songerait à rapatrier le joueur de 29 ans en Premier League. Un intérêt londonien qui ne déplait pas forcément au Real Madrid. En effet, selon les informations du média OK Diario, Tottenham aura une carte à jouer dans ce dossier. Car si Gareth Bale n’a pas l’intention de bouger cet hiver, ses dirigeants ne l’entendent pas de cette oreille. À en croire la source, les Madrilènes auraient décidé de se séparer de l’attaquant gaucher à condition de recevoir une belle offre durant le mercato hivernal. Ce qui risque de profiter au club de José Mourinho. En quête de renfort, les Spurs pourraient profiter de cette brèche pour tenter de convaincre Gareth Bale de rallier la capitale britannique. Mais reste à savoir si le Madrilène sera prêt à bouger en plein milieu de saison. Quoi qu’il en soit, Tottenham devra débourser une sacrée somme s’il souhaite recruter le natif de Cardiff.

PSG : Cavani ne veut pas partir

Laissé sur le banc face au Real Madrid (2-2) mardi soir en Ligue des Champions, l’attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani a, cette fois, définitivement perdu sa place de titulaire avec les Rouge et Bleu, au profit du prolifique Mauro Icardi. Une triste situation pour le « Matador », qui ne compte pas précipiter son départ pour autant, révèle le quotidien Le Parisien. Libre en juin prochain, l’Uruguayen n’attendrait plus rien du PSG, pas même une offre de prolongation de contrat. Pour autant, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, avec ses 195 buts en 288 matchs, n’entend pas non plus partir dès janvier. Malgré une forte amertume et une évidente déception, il entend aller au bout de son bail…