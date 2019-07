Très actif en ce début de mercato, le Real Madrid pense désormais à alléger son effectif devenu trop imposant. Le club madrilène ambitionne de se séparer de plusieurs joueurs à forte valeur marchande. Outre Gareth Bale ou encore James Rodriguez, Isco Alarcon fait partie des possibles partants du Real Madrid. Le meneur de jeu espagnol sort d’une saison décevante avec le club madrilène au point d’avoir perdu sa place dans le onze de départ madrilène. Et Zinedine Zidane ne semble pas vraiment s’appuyer sur lui pour son nouveau projet. Un cas de figure qui a alors alerté plusieurs cadors européens tels que Manchester City, Bayern Munich et la Juventus Turin. Et selon les informations de Calciomercato, la Juventus vient de réactiver la piste Isco dans la perspective de transmettre une offre au Real Madrid pour son transfert. Reste à savoir si cette éventuelle tentative de la Vieille Dame sera payante ou non. Les dirigeants madrilènes s’attendraient à recevoir une offre d’environ 80 millions d’euros pour laisser filer leur joueur.