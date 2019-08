Les sélections algériennes de beach-volley (messieurs et dames) ont enregistré dimanche de nouvelles défaites pour le compte des matchs de classement (9e-12e places), du tournoi de la 12e édition des Jeux africains. La paire masculine composée de Mohamed Islem Kallouche et Farouk Tizit a perdu face à son homologue mauricienne Alfred Mike Gilbert - Doobraz Bhoomeshwarding 0-2 (16-21, 19-21), de même que celle des dames Salima Bechar - Mesllisa Soulami qui n’a pas résisté devant les Gambiennes Ceesay Fatoumatta - Kujabi Abie 0-2 (14-21, 9-21). Lors de son dernier match du groupe C, joué samedi, les Algériens ont été défaits par l’Angola 1-2 (25-23, 13-21, 19-21). Vendredi, ils avaient gagné contre le Bénin 2-0 (25-23, 21-19), avant de perdre devant le Rwanda 0-2 (13-25, 12-21). De son côté, la paire féminine algérienne a enregistré son unique succès face au Zimbabwe 2-0 (21-19, 21-14), samedi pour le 3e et dernier match du groupe C, composé également de Maurice et du Rwanda face auxquels elle a perdu 1-2 (21-18, 14-21, 10-15) et 0-2 (17-21, 13-21).