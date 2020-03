Le manager général de l’ES Sétif, Farid Melouli, a assuré samedi que le club a « atteint son principal objectif », en assurant officiellement son maintien en Ligue 1, grâce notamment à sa dernière victoire en déplacement chez l’US Biskra (2-0), ajoutant que « tout ce qui viendra désormais sera du bonus ». « Cette victoire porte à 36 points le capital du club et donc, on peut se targuer d’avoir définitivement assuré notre maintien en Ligue 1. C’était-là notre principal objectif après la situation catastrophique par laquelle était passé le club en début de saison. Tout ce qui viendra désormais sera du bonus », a indiqué Melouli.

L’Aigle noir disputera ainsi ses neuf dernières journées de championnat sans la moindre pression, lui qui avait failli se retirer de la compétition en début de saison, après avoir été étouffé par une crise sans précédent. Quoique, avec la conjugaison des efforts de ses fans, les autorités locales et d’anciens joueurs, les choses ont fini par rentrer progressivement dans l’ordre. « Le mérite revient essentiellement au bureau directeur, à sa tête El Aïd Khaber, qui a accepté d’assumer une mission quasi impossible, et de réussir en seulement 45 jours à remettre le club sur les bons rails », a tenu à ajouter Melouli.

Une réussite qui était loin d’être évidente, surtout après le départ de plusieurs joueurs-cadres, sans oublier l’affaire de l’international malgache Ibrahim Amada, qui avait sérieusement secoué le club.

Les supporters de l’ESS nourrissent désormais l’espoir de voir les poulains de Nabil Kouki reproduire le doublé

(coupe-championnat), comme ce fut le cas pendant la saison 2011-2012, avec le capitaine Abdelmoumène Djabou.