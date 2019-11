Comme à son habitude, Djamel Belmadi ne veut pas s’enflammer malgré la série de 17 matchs sans défaite de son équipe.

Une série qui se poursuit après la victoire, difficile certes, face au Botswana à Gaborone (1-0), lundi soir. « Maintenant, nous avons une petite période creuse qui va nous permettre de rester un moment auprès de nos familles, que nous avons abandonnées ces derniers temps, avant de reprendre le travail », a-t-il déclaré hier, à son retour à Alger. Et de poursuivre ! « Certes, la compétition reprendra au mois de mars prochain avec le début des éliminatoires du Mondial-2022, mais vous n’êtes pas sans savoir que les membres du staff technique doivent être présents chaque week-end dans différents stades pour suivre l’évolution des joueurs qui sont déjà avec nous et les potentiels sélectionnables. » Belmadi affirme que cette période va lui permettre, aussi, de récupérer les joueurs blessés, et qui manquent aux Verts, entre autres Mohamed Farès, Oussama Chita et Victor Lekhal. Pour lui, les places sont, désormais, chères en Equipe nationale, ce qui constitue « une preuve » que cette équipe avance bien dans son travail. Appelé à faire le bilan de cette année 2019, qui a vu surtout l’EN mettre un terme à une disette de 29 ans, en remportant la CAN en Egypte, Belmadi dira : « Objectif rempli. »

« Le football n’est pas une science exacte, donc, nul ne peut prévoir comment sera l’avenir. A mon arrivée, j’avais placé la barre très haut, et c’est de ma nature. J’avais bon espoir.

Dieu merci, nous avons atteint nos objectifs, avec les efforts de tout le monde, en grande partie les joueurs. Maintenant, nous devons penser à l’avenir, puisque la suite sera encore plus difficile », poursuit le coach algérien.

La suite débutera par les éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar, dont le tirage au sort est programmé le 10 janvier prochain à Doha. « S’agissant de nos prochains adversaires, je n’ai pas d’appréhensions particulières », a-t-il commenté.

Revenant sur le match face au Botswana, Belmadi n’a pas mâché ses mots, en tirant à boulets rouges sur les joueurs drivés par un autre Algérien, Adel Amrouche en l’occurrence : « Outre l’état de la pelouse qui ne permettait pas à notre équipe de développer son jeu, l’agressivité des joueurs botswanais m’a surpris. Je l’ai dit et le répète, il y avait des instructions dans ce sens.

Que chacun le comprenne comme il veut ! Si je me mets à la place des entraîneurs des clubs, je m’inquiéterai au plus haut point pour mes joueurs quand ils sont en sélection. »

Pour Belmadi, « les joueurs doivent se mettre en tête qu’il y a des matchs où on ne prend pas du plaisir à les jouer, dans des conditions pareilles.

« Il faut savoir s’adapter et c’est de cette manière qu’on pourra atteindre nos prochains objectifs », a-t-il conclu.