Malgré le début de saison on ne peut plus poussif de l’Atletico Madrid, 7e de Liga et difficilement qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, le gardien Jan Oblak garde espoir, convaincu que les Colchoneros vont monter en puissance. « C’est vrai que tous mes titres et les quatre trophées Zamora, qui récompensent le meilleur gardien d’Espagne, ils m’ont fait plaisir, a-t-il d’abord déclaré à la revue Club del Deportista. Mais je n’ai aucun doute quant au fait qu’à la fin de ma carrière, j’aurais accompli bien plus que ça. Cette année aussi, c’est un peu compliqué pour l’équipe mais on joue un bon football et je sais qu’à la fin de la saison, on en surprendra plus d’un. Je n’ai aucun doute envers mes coéquipiers, j’ai juste foi en eux. » Une bien belle déclaration d’amour envers son équipe.