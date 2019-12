Très en vue depuis son arrivée cet été, Lucas Ocampos (25 ans, 13 matchs et 5 buts en Liga cette saison) a déjà mis tout le monde d’accord au FC Séville. Et peut-être même au Bayern Munich. A en croire le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le club bavarois s’intéresserait à l’attaquant argentin et l’aurait déjà contacté pour prendre la température. Mais toujours selon la même source, la direction andalouse ne serait pas favorable à un transfert de l’ancien Marseillais en janvier. Recruté pour 15 millions d’euros, le natif de Quilmes pourrait pourtant permettre à Séville de réaliser une belle plus-value.