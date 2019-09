Après un passage réussi en Eredivisie, Martin Odegaard était face à un tournant cet été. Une place en équipe première du Real Madrid ne semblait pas encore envisageable, et c’est pour cette raison qu’il a filé direction Saint-Sébastien, rejoignant la Real Sociedad dans le cadre d’un prêt de deux ans, alors qu’il avait des offres de clubs comme l’Ajax qui voulaient se l’offrir définitivement. Et le pari basque s’avère pour le moins payant pour celui dont l’arrivée à Madrid avait été tant décriée à une époque. L’international norvégien âgé de 20 ans s’épanouit complètement du côté d’Anoeta, où il évolue en tant que milieu de terrain axial. Il s’est rapidement imposé comme le leader offensif et le maître à jouer de l’équipe, nous offrant des actions de grande classe qui font le tour des télévisions espagnoles. Fantastique balle au pied, il est également précieux lorsque son équipe n’a pas le ballon, signe d’une maturité acquise lors de ces dernières années. Et forcément, à Madrid on se frotte déjà les mains. Comme l’explique Marca, le club est bluffé, et le joueur fait encore mieux que ce qui était attendu par les Madrilènes. « Au Santiago Bernabéu, ils hallucinent avec le niveau que montre le Norvégien à chaque match », écrit le journal ibérique. Il n’en fallait pas plus pour que des rumeurs concernant un éventuel retour dès le mercato hivernal commencent à apparaître un peu partout chez nos voisins espagnols. Le Real Madrid a effectivement la possibilité de le rapatrier, mais toujours selon le média, ce n’est pas quelque chose qui est envisagé actuellement. Premièrement par respect pour la Real Sociedad, mais surtout pour que le joueur continue de progresser au Pays basque avec un temps de jeu conséquent. En revanche, cet été, la donne changera, et tout porte à croire qu’Odegaard défendra les couleurs blanches la saison prochaine. C’est du moins ce qu’on souhaite à Madrid, mais le joueur lui attend de savoir quel serait son rôle dans l’équipe, et souhaite avoir un rôle important. Si le Real Madrid ne peut pas lui garantir un temps de jeu conséquent, tout porte à croire qu’il restera dans son club actuel jusqu’en juin 2021...