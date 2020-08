Comme pressenti, cela sent très bon pour le transfert de Donny van de Beek (23 ans) à Manchester United ! D’après les informations du journal britannique The Guardian, les Red Devils ont convaincu l’Ajax Amsterdam de céder le milieu de terrain pour 40 millions d’euros, plus des bonus supplémentaires. Une excellente affaire en perspective pour les Mancuniens, qui vont ainsi devancer de sérieux concurrents sur ce dossier comme le Real Madrid ou encore le FC Barcelone. De son côté, van de Beek, séduit par la possibilité d’évoluer en Premier League, devrait s’engager dans la semaine avec MU jusqu’en juin 2025.