Le choc entre le leader, l’Olympique Médéa et le 4e, le RC Arbaâ, sera à l’affiche de la 22e journée de Ligue 2 algérienne de football, entamée jeudi par le duel direct pour le maintien entre l’USM Harrach et l’A Boussaâda (2-1) et qui se poursuivra aujourd’hui avec plusieurs autres matchs intéressants au menu.

Parmi eux, la confrontation pour l’accession JSM Skikda - ASM Oran, soit le 3e qui reçoit le 7e, ainsi que celles pour le maintien, entre le MO Béjaïa (provisoirement dernier) et l’OM Arzew (11e) d’une part et USM Annaba (9e) - JSM Béjaïa (14e) d’autre part. Mais la tête d’affiche sera probablement ce chaud duel pour l’accession entre l’OM, qui reste sur un bon nul en déplacement chez le dauphin WA Tlemcen (0-0), et le RCA, qui au même moment avait atomisé le DRB Tadjenanet (4-0). Un face-à-face donc entre deux équipes qui se portent relativement bien en ce moment. Ce qui est également le cas pour la JSM Skikda et l’ASM Oran qui animeront un autre duel prometteur ce week-end.

En effet, la JSMS reste sur une importante victoire en déplacement chez l’Amel Boussaâda (1-0), alors que l’ASMO s’est brillamment qualifiée pour les quarts de finale de la coupe d’Algérie, ce qui devrait donner lieu à une chaude empoignade entre ces deux formations, également candidates à l’accession en Ligue 1. Même dans le bas de tableau, l’enjeu sera de taille, particulièrement pour les équipes qui jouent leur survie.

Là encore, la récolte d’un maximum de points sera indispensable pour chacun de ces protagonistes afin de quitter la zone de turbulence au plus vite et augmenter ainsi les chances de maintien.

Les autres matchs inscrits au programme de cette journée sont AS Khroub - MC El Eulma, DRB Tadjenanet - RC Relizane et MC Saïda - WA Tlemcen.