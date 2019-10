Mondiaux-2019 de boxe

Roumaïssa Boualem éliminée

La boxeuse algérienne Roumaïssa Boualem (51kg) a été éliminée en 16es de finale des Championnats du monde 2019 (seniors) qui ont débuté jeudi à Ulan Ude, en Russie, après sa défaite devant la Russe Aetbaeva Lilya (4-1). Pour le compte des 16es de finale du rendez-vous mondial de Russie, Khelif Hadjila (57kg) défiera aujourd’hui la Polonaise Szlachic Kinga. Par ailleurs, trois boxeuses entreront en lice directement en 8es de finale. Il s’agit de Sefouh Widad (54 kg) qui montera sur le ring mercredi devant le vainqueur du combat opposant l’Indienne Boro Jamuna à la Mongole Erdenedalai Michidmaa. Selmouni Chahira (64 kg) et Fatiha Mansouri (48 kg) affronteront lundi respectivement la Tadjike Boboyorova Nilufar et la Bulgare Asenova Sevda Yuliyanova.

Tour international Iran-Azerbaïdjan de cyclisme

Reguigui remporte la 2e étape

L’Algérien Youcef Reguigui (Terengganu pro Asia cycling) a remporté au sprint la deuxième étape du Tour cycliste international Azerbaïdjan, courue jeudi entre Aras et Khoy en Iran. Reguigui qui a parcouru les six boucles de 18 km avec un temps (4:25.07), a devancé au sprint le Sud-Africain Clint Hendricks et l’Iranien Mohamed Ganjkhanlou. Lors de la première étape, disputée mercredi, Reguigui a terminé à la deuxième place du sprint final derrière le Russe Awander Smirnov.

Championnat arabe des clubs de handball

Le GSP s’incline en finale

Les confrontations entre le GSP et Al Gharafa se suivent et se ressemblent. Battus par ce même adversaire lors du tour préliminaire, les Pétroliers n’ont pas réussi à prendre leur revanche et par la même occasion s’adjuger le trophée de cette 35e édition. Malgré le fait d’avoir rejoint les vestiaires avec un petit but d’avance (18-19), les coéquipiers de Berriah ont manqué dans chance lors de la deuxième mi-temps durant laquelle Al Gharafa est parvenu à renverser la vapeur. De leur côté, les dames du GSP se sont adjugées mercredi leur 3e titre arabe en survolant la compétition.