Jeux mondiaux militaires de judo

Pas de médailles pour les Algériens

Les judokas algériens participant aux 7es Jeux mondiaux militaires à Wuhan (Chine) n’ont pas pu monter sur le podium mondial dans les épreuves individuelles (messieurs). Le meilleur parcours des Algériens est à mettre à l’actif de Redha Lamri (-90 kg), Lyes Bouyacoub (-100 kg) et Mohamed El Mehdi Lili (-100 kg) qui ont atteint les repêchages. Exempté des 32es de finale, Lamri a réussi à passer deux autres tours face à Paul Kibikai (Gabon) et Begaliyev Guvanch (Turkménistan), avant de perdre devant le Coréen Jung Wonjoon en quarts et aux repêchages face au Brésilien Bettoni Eduardo. Chez les -100 kg, Bouyacoub, qui a été tiré à blanc pour les 16es, a pu passer le cap du Guinéen Kalivogui Michel avant de perdre face au Serbe Dosen Bojan. Aux repêchages, l’Algérien n’a pas pu résister au Kazakh Demyanenko Viktor.

Grand-Prix Chantal-Biya

Lagab vainqueur du maillot jaune

L’Algérien Azzedine Lagab a remporté le maillot jaune du Grand-Prix cycliste Chantal-Biya (Cameroun), à l’issue de la 4e et dernière étape dont la victoire est revenue à son compatriote, Yacine Hamza. A l’issue de cette dernière étape courue entre Sangmélima et Douala sur une distance de 166,2 km, Hamza a franchi la ligne d’arrivée au sprint final, réalisant un temps de 4h15:38. Au classement général, Lagab a endossé le maillot jaune du vainqueur final avec un temps général de 13h08:42, à huit secondes sur le Slovaque Marek Canecky et le Néerlandais Arjan Hofman.

Fédération algérienne de natation

Benabderrahmane nouveau DEN

La Fédération algérienne de natation (FAN) a procédé à la nomination de Lamine Benabderrahmane au poste de directeur des Equipes nationales (DEN). « J’ai pris officiellement mes nouvelles fonctions hier samedi en tant que directeur des Equipes nationales, suite à une décision du bureau fédéral », a affirmé Benabderrahmane à l’APS. « Ma première mission consiste à élaborer un nouveau programme de travail au niveau des différentes Equipes nationales, tout en se préparant pour les divers objectifs à travers la mise en place de stages, aussi bien pour l’élite que pour les sélections des autres catégories. Nous sommes en train de mettre en place un plan de travail détaillé applicable jusqu’à la fin du cycle olympique », a expliqué le nouveau DEN.