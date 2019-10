Décathlon

Bouraâda vise les Mondiaux 2020 en salle

Le décathlonien algérien Larbi Bouraâda a annoncé que les prochains Championnats du monde en salle, prévus du 13 au 15 mars 2020 à Nanjing (Chine), constitueront son premier objectif avant les jeux Olympiques de Tokyo, prévus dans la foulée au Japon. « Je vais bien me préparer, pour être prêt pour les prochains Mondiaux en salle, où j’ambitionne d’améliorer mon record d’Afrique en heptathlon, qui est de 5911 points et que j’avais réalisé le 28 février 2010, à Bercy (France) », a indiqué Bouraâda dans une interview accordée au site officiel de la Fédération algérienne d’athlétisme, annonçant au passage être passé sous la direction de l’entraîneur Hocine Mohamed. Bouraâda a tenu cependant à faire savoir que son principal objectif en 2020 sera les JO de Tokyo de 2020, « surtout qu’ils seront les derniers » de sa carrière. Lors des JO-2016 à Rio (Brésil), Bouraâda avait décroché une honorable 5e place, avec un total de 8521 points, contre 8893 points pour le vainqueur, l’Américain Ashton Eaton.

Championnat arabe des clubs

Défaite du NB Staouéli face au Ahly Tripoli

Le NB Staouéli, s’est incliné face à son homologue libyen d’Ahly Tripoli sur le score de 76 à 93, en match comptant pour la 1ère journée du groupe 2 du Championnat arabe des clubs messieurs, disputé hier à la salle Fath-Allah Al Bouazaoui de Salé (Maroc). Les Koweitiens du Club d’Al-Koweit sont exemptés de la première journée. Le représentant algérien devait jouer son deuxième match, hier, face au club palestinien d’Al-Buraig, avant de profiter de deux journées de repos (aujourd’hui et demain). Les protégés de Yacin Ait Kaci disputeront leur troisième rencontre face au club organisateur l’AS Salé, vendredi (19h00) avant de conclure la phase poules face au Club du Koweït, dimanche (15h00). Le groupe 1 regroupe Al Ittihad d’Alexandrie (Egypte), Monastir (Tunisie), FAR (Maroc) et Al Almani (Soudan), tandis que le groupe 3 est composé du Club de Beyrouth (Liban), Al Ahly Sedab (Oman), El Jazira (Egypte), Al Rifaa (Bahreïn) et Al Rayyane (Qatar). Les deux premiers de chaque groupe (1, 2, 3) ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront aux quarts de finale, prévus le 29 octobre.