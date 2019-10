Vainqueur du GP Chantal Biya de cyclisme

Lagab se félicite de la solidité du groupe

Azzedine Lagab vainqueur du grand prix cycliste Chantal Biya au Cameroun, dimanche dernier, a estimé que « la solidarité de l’équipe a été payante ». Lagab, premier sportif algérien à se qualifier aux JO de Tokyo en 2020 a déclaré : « Après un long voyage on était arrivé un peu fatigué, mais c’était, je pense le cas de toutes les autres équipes participantes.» Il reconnaît que l’équipe a bien roulé et tous les coéquipiers étaient solidaires jusqu’à la fin notamment la dernière étape. « Cette dernière a été la plus longue et la plus difficile, mais on a su bien se comporter, mes coéquipiers comme des grands et moi grâce à mon expérience, ainsi que les conseils de l’entraîneur, on a su comment préserver notre acquis et, Dieu merci, on a pu aussi ramener près de

70 points qui vont certainement améliorer notre classement pour les qualifications aux JO de Tokyo », a conclu Azzedine Lagab.

Courses de méharis

Plus de 120 participants attendus à Ouargla

Plus de 120 concurrents nationaux et étrangers sont attendus pour prendre part à la deuxième édition des Courses de méharis à Ouargla, prévue du

30 octobre au 1er novembre, a appris l’APS, hier, auprès des organisateurs. Les participants à cette manifestation coïncidant avec les festivités célébrant le 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre sont issus de différentes wilayas algériennes et de pays voisins (Tunisie, Libye, Niger et Mali), a affirmé Ayat Allah Benmansour, président du club « Rimel » de courses de méharis, basé dans la commune de Aïn El-Beida. Le programme de ce rendez-vous sportif comprend notamment une course dédiée aux « Hachyane » (jeunes méharis) sur un parcours de 10 km et le challenge « El-Sayf Edhahabi » (l’épée d’or) qui se déroulera sur une distance de 15 km au niveau du parcours de « Krima » dans la commune de Rouissat, en plus de l’organisation d’une course sur diverses distances dans la zone d’El-Bekrate, jouxtant l’intersection Ouargla-Hassi-Messaoud-Touggourt, a précisé Benmansour.