Tour du Faso de cyclisme

Mansouri s’impose au sprint

L’Algérien Hamza Mansouri a remporté la 8e étape du Tour cycliste du Faso-2019, courue vendredi entre Bobo Dioulasso et Sindou sur une distance de 137,5 km. Mansouri avec un chrono de (3:00:50) a devancé au sprint les deux Rwandais Seth Hakizimana et Jean Claude Uwiziye. Deux autres algériens ont terminé dans le Top 10 de l’étape : Mohamed Bouzidi (8e) et Islam Mansouri (9e). Au classement général, Hamza Mansouri occupe la 6e place à 3 minutes et 41 secondes du leader l’Angolais Dario Antonio (22:01:11).

13 pays dont l’Algérie, représentée par 6 coureurs, prennent part à cette 32e édition du Tour du Faso, programmée en 10 étapes.

Challenge des 13 martyrs d’athlétisme

Victoire de Athamna et Sennani

Les coureurs Noureddine Athamna (Khenchela) et Riham Sennani (Alger) ont remporté la 5e édition du challenge des 13 martyrs, disputée vendredi, sur une distance de 12 kilomètres à Béjaïa. Derrière Athamna, Fethi Meftah (Tlemcen) et Ismaïl Yechekour (Tissemsilt) ont complété le podium chez les messieurs, alors que chez les dames, c’est Saâdia Bouadjaïb (Alger) qui a pris la deuxième place, devant Sihem Aït Athmane, de Béjaïa (3e). Cette course, organisée par le club local AM Béjaïa et été l’occasion pour la famille de l’athlétisme algérien de rendre hommage à feu Rezki Azaoun, le secrétaire général de la Fédération, décédé dernièrement, à son retour des Mondiaux de Doha. Pendant la cérémonie protocolaire, une plaquette commémorative a été remise à Nazih Azaoun, le fils du défunt.

Sport aquatique

Une première historique pour la gent féminine

Le challenge de plongée sous- marine, qui a eu lieu hier à la piscine du Complexe El Kettani de Bab El Oued, constitue une première historique pour l’apnée féminine, présente avec cinq à six athlètes. Trois épreuves étaient inscrites au programme de ce challenge, à savoir : l’apnée dynamique, l’apnée statique et le 4x25, a-t-on appris auprès du moniteur fédéral, Driss Ouadah. Cette compétition est à la fois une préparation pour les athlètes et un test d’évaluation pour les moniteurs, avant la coupe d’Algérie de plongée, prévue au mois de décembre prochain. En Algérie, comme dans plusieurs autres pays, la pratique de la plongée en apnée a connu un essor à partir du début des années 1990, boostée par le film «Le Grand Bleu», de Luc Besson, qui relatait la vie de l’ancien champion français, Jacques Mayol. Aujourd’hui, cette discipline compte plusieurs licenciées féminines, dont une grande partie sera présente à la coupe d’Algérie.