Championnat d’Afrique juniors des échecs

Deux médailles pour l’EN

La sélection algérienne juniors des échecs a remporté une médaille d’argent et une en bronze au championnat d’Afrique individuel de la catégorie, organisé à Accra (Ghana) du 25 octobre au

4 novembre. La médaille d’argent a été décrochée par Chahrazed Djerroud, alors que celle en bronze a été l’œuvre de Djabri Massinas. Ce dernier a réalisé, au passage, « une performance hors normes, selon la FADE, avec plus de 70 points, devenant ainsi le troisième joueur à plus de 2200 points élo ». La Fédération a adressé, à cette occasion, ses remerciements au staff technique dont l’entraîneur Abdelkrim Yahiaoui.

Classement ATP

Nadal détrône Djokovic

L’Espagnol Rafael Nadal a détrôné le Serbe Novak Djokovic de la position de leader du classement mondial ATP, selon la nouvelle classification dévoilée lundi. Malgré sa cinquième victoire dimanche au Masters 1000 de Paris-Bercy, « Djoko » chute d’un rang, à 8 945 points, et Nadal, qui a déclaré forfait sur blessure avant les demi-finales, est lui crédité de 9.585 points. Le Serbe de 32 ans, lauréat de l’Open d’Australie et de Wimbledon, a perdu lundi les points récoltés à Londres il y a un an, où l’Espagnol, blessé, était absent. Le Suisse Roger Federer reste calé à la troisième place devant le russe Daniil Medvedev et l’Autrichien Dominic Thiem.

Formule 1

Hamilton passe la sixième

Lewis Hamilton (Mercedes) a été couronné dimanche champion du monde de F1 pour la 6e fois en terminant 2e du GP des Etats-Unis derrière son coéquipier Valtteri Bottas. Le Britannique se place désormais, à 34 ans, à un titre devant le légendaire Juan Manuel Fangio et un derrière Michael Schumacher. Hamilton a résisté dans les derniers tours au retour de Max Verstappen après avoir été passé par Bottas qui a suivi une stratégie différente pour les changements de pneus. Hamilton a été couronné champion du monde en 2008, avec McLaren, puis 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 avec Mercedes.