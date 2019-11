Championnat arabe dames de basket-ball

Défaite de Hussein-Dey Marines face au COD Meknès

Le club de basket-ball algérien Hussein Dey Marines s’est incliné face à son homologue marocain du COD Meknès (organisateur) sur le score de 72 à 78 (mi-temps : 42-33), en match comptant pour la

2e journée du groupe B du Championnat arabe féminin des clubs, disputé lundi soir à Meknès. C’est la deuxième défaite des Algériennes dans la compétition après celle concédée, dimanche, face aux Tunisiennes du CS Sfaxien (48-60). Les protégées de Mokrane Benabes, étaient exemptées hier, avant d’affronter aujourd’hui (17h) les Libanaises du Club de Beyrouth.

Championnat militaire de tir au pistolet automatique

Plus de 80 participants à Béchar

Un total de 83 participants, dont 19 dames, représentant les diverses régions militaires, les commandements des forces et les grandes unités de l’armée nationale populaire (ANP), prennent part au Championnat national militaire de tir au pistolet automatique, ouvert lundi au niveau de la 3e région militaire (3ème RM) à Béchar. Cette compétition est consacrée aux épreuves de tir de précision et de tir de rapidité au champ de tir électronique de la 3ème RM, selon les organisateurs. Présidant au nom du commandant de la 3e RM la cérémonie officielle d’ouverture ces joutes, le général-major Fodil Nasr-Eddine, adjoint du commandant de la RM, a souligné l’importance des compétitions sportives pour le développement des aptitudes des éléments de l’ANP et leur combativité ainsi que pour faire honneur à l’Algérie lors de joutes internationales militaires.

Sport et travail

Un marathon touristique à Timimoun

Un marathon touristique « Timimoun-Trail » aura lieu du 15 au 21 novembre en cours dans la wilaya déléguée de Timimoun (220 km d’Adrar), a-t-on appris des responsables de la Fédération algérienne du sport et travail (FAST). Cette manifestation, qui se déroulera avec la participation d’athlètes des deux sexes, nationaux et étrangers, vise la vulgarisation et la promotion des potentialités touristiques que renferme l’Oasis-rouge et capitale du Gourara (Timimoun) et des paysages naturels sahariens. Les participants auront à parcourir une distance globale de 90 km, scindée en 5 étapes, au choix selon les aptitudes physiques personnelles. Le trajet se déroulera de Timimoun vers le Ksar de Talla puis Ouled-Saïd, via les ksour de Tendjellet et Badriane, et retour vers Timimoun, ont indiqué les organisateurs.