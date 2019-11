Championnats du monde de bodybuilding : Deux médailles de bronze pour les Verts

La sélection algérienne de bodybuilding a décroché deux médailles de bronze aux Championnats du monde qui se déroulent à Fujaïrah, aux Emirats arabes unis (5-10 novembre), a appris l’APS samedi de la Fédération algérienne de bodybuilding, fitness et powerlifting. Les deux médailles ont été remportées par Tobal Bilel et Djamel Mansouri, alors que leurs coéquipiers, Benaouda Ahmed et Dali Noureddine figurent dans le Top 10 mondial, précise la même source. La 73e édition des Championnats du monde de bodybuilding enregistre la présence de 140 pays.

Tournoi arabe du rugby à VII : L’EN termine à la 4e place

La sélection algérienne de rugby à VII a terminé à la quatrième place du tournoi arabe de la discipline, après sa défaite face à son homologue émiratie sur le score de 5-0, en match de classement disputé samedi à Amman (Jordanie).

La 5e édition du tournoi arabe a été remportée par la Jordanie devant l’Egypte à l’essai en or après prolongation (temps réglementaire : 14-14). Le directeur technique de la Fédération algérienne de rugby, Mohamed Sahraoui, s’est dit satisfait du rendement du VII national, estimant que la participation algérienne a été « positive ». Cinq pays ont pris part à la compétition. Il s’agit de l’Algérie, la Jordanie, des Emirats arabes unis, l’Egypte et la Palestine qui se sont affrontés sous forme d’un mini championnat.

Championnat arabe de basket-ball (dames) HD Marines éliminé en quarts de finale

Les basketteuses de Hussein Dey Marines ont été éliminées en quarts de finale du championnat arabe des clubs féminin suite à la défaite concédée samedi à Meknès (Maroc) face aux Tunisiennes de l’ES Cap Bon (69-75). C’est une élimination on ne peut plus logique pour les Husseindéennes dans ce tournoi. Après avoir arraché leur qualification pour les quarts de finale de justesse, en gagnant un seul de leurs quatre matchs (groupe B), les Marines sont tombées face aux Tunisiennes premières de la poule A. Toutefois, les Algéroises sont passées tout prêt d’un pur exploit en étant devant au tableau d’affichage à l’issue du troisième quart temps (55-54). Cependant, la logique a repris ses droits lors du quatrième et dernier quart temps avec le renversement de situation des Tunisiennes.