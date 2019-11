Championnat arabe de basket-ball (dames) : Le GSP termine à la 3e place

La formation libanaise du Club de Beyrouth a remporté la 21e édition du Championnat arabe des clubs féminin de basket-ball, en s’imposant devant son homologue tunisienne de l’ES Cap Bon sur le score de 66 à 54, en finale disputée lundi à Meknès (Maroc). La troisième place du tournoi est revenue aux Algériennes du GS Pétroliers qui ont battu les Jordaniennes de Chabab Faheys 65 à 59, en match de classement disputé plus tôt. L’autre représentant algérien dans cette compétition, Hussein-Dey Marines, a été éliminé en quarts de finale par l’ES Cap-Bon (69-75).



Championnat d’Excellence de handball (dames) : Coup d’envoi de la compétition le 22 novembre

Le Championnat national de handball, Excellence dames, débutera le 22 novembre avec une nouvelle formule de compétition composée de 12 équipes scindées en deux poules de six. Pour cette nouvelle saison 2019-2020, les responsables de la FAHB, réunis lundi au siège de l’instance, ont également décidé de ne pas rétrograder l’ASF Constantine et le CR Didouche-Mourad en division inférieure. La compétition se jouera en deux phases. La première se jouera en mini-championnat (aller-retour) dans chaque poule à l’issue de laquelle les trois premiers de chaque groupe se qualifieront aux play-offs, dont le premier sera sacré champion d’Algérie 2019-2020. Les trois derniers de chaque groupe de la première phase joueront eux les play-downs.



Championnat national militaire de Cross-country : Participation de 199 athlètes

Au total 199 athlètes représentant les différents commandements et régions militaires, ont participé lundi aux épreuves du Championnat national militaire de cross-country (Messieurs et Dames) de la saison sportive 2019-2020, dans l’enceinte de la 1ère Brigade blindée « chahid Abderrahmane Debbache » de Barika (Batna) relevant de la 5e Région militaire. Donnant le coup d’envoi de la compétition, le général Selman Kouider a souligné « l’importance de cette activité sportive dans la préparation physique et la résistance des éléments de l’ANP ». Cette compétition qui s’est distinguée par une organisation remarquable a enregistré le sacre de Halima Boughazi du commandement des Forces aériennes sur les 4000 mètres, Ali Legrine du Commandement de la Gendarmerie nationale sur les 5000 mètres et Ramdane Ouarghi du commandement des forces terrestres sur les 10 000 mètres.