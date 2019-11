Ligue africaine de basket-ball : Le programme des quatre wild-card dévoilé

La branche africaine de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA-Afrique), a dévoilé les quatre clubs qui compléteront le tableau de l'Elite 16 du deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine de basket-ball (BAL). Dans la division Ouest (groupe G), où figure le représentant algérien le GS Pétroliers et dont les rencontres sont prévues du 26 novembre au 1er décembre à Yaoundé (Cameroun), Al Nasr de Libye et l'ASB Mazembe de la RD Congo s'ajouteront aux Forces armées et de police (FAP) de Yaoundé (organisateur), Abidjan basket-ball club de Côte d'Ivoire, l'AS Police du Mali, l'AS Nigelec du Niger et Manga Sport du Gabon.

Handball universitaire : Tournoi national à Tiaret

Un tournoi du Championnat national universitaire de handball débutera demain à la salle omnisports Ahcen-Ziat de Tiaret avec la participation de 8 équipes. Le chargé du service activités culturelles et sportives, Mohammed Tirès, a indiqué que l'office des oeuvres universitaires organise ce tournoi de quatre jours en collaboration avec DJS, du complexe sportif Kaid-Ahmed et la Ligue de wilaya de handball sous le patronage du wali. Des équipes d'El Afroun (Blida), de Batna centre, de Béjaia, d'El Oued, de Tipasa, de Sétif, de Mostaganem et de Mila prendront part à cette manifestation sportive inscrite dans le cadre du programme de célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Ce tournoi représente une des trois dernières manches du Championnat national universitaire de handball, qui comprend les quarts, demi-finales et finale prévues en février prochain à Tiaret à l'occasion de la journée du Chahid.

Beach-volley : Le tournoi qualificatif aux JO à Tunis

Le tournoi de Beach-volley de la Zone 1, qualificatif aux jeux Olympiques de Tokyo-2020, aura lieu du 6 au 9 décembre dans la ville tunisienne de Hammam Ghezaz, avec la participation des sélections du Maroc, d'Algérie et de Tunisie qui sera représentée par deux paires. Les deux premiers seront qualifiés au second tour. La Confédération africaine de volley-ball avait annoncé la liste des tournois de qualification qui mettront aux prises 36 pays, à savoir: Zone 1 en Tunisie (3 pays participants) Zone 2 en Gambie (5 pays participants) Zone 3 au Ghana (6 pays participants) Zone 4 au Congo (5 pays participants) Zone 5 en Erythrée et Ouganda (8 pays participants) Zone 6 en Afrique du Sud et Zambie (7 pays participants) Zone 7 à Maurice (2 pays participants).