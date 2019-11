Cyclisme

Trois Algériens qualifiés aux JO-2020

Trois cyclistes algériens ont composté leur billet aux jeux Olympiques 2020 de Tokyo dont deux seront alignés sur la course sur route et un sur le contre-la-montre. La qualification de ces cyclistes a été confirmée par l’Union cycliste international (UCI), dans une correspondance adressée à la Fédération algérienne de cyclisme. Au classement mondial des nations établi par l’UCI, l’Algérie occupe la 29e place avec un total de 2019,33 pts, soit le 3e pays africain après l’Afrique du Sud (17e-3497,67 pts) et l’Erythrée (25e-2570,5 pts). Pour rappel, le cyclisme a été la première discipline sportive algérienne à décrocher une place pour les JO de Tokyo, grâce à la médaille d’argent arrachée par Azzedine Lagab lors des championnats d’Afrique sur route disputés en Ethiopie.

Tournoi de Meknès-Ismaïlia de tennis

Mebarki directement sur le tableau final

La jeune tenniswoman algérienne Bochra Rehab Mebarki intègrera directement le tableau final du Tournoi international juniors « Meknes – Ismaïlia », prévu du 25 au 30 novembre 2019 au Maroc. De son côté, la deuxième Algérienne qui devait prendre part à cette compétition, Inès Bekrar a décidé de se retirer pour des raisons qui, pour l’heure restent inconnues. Prévue sur les courts en terre battue du Tennis Club de Meknes, cette compétition de grade 5 a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées dans le Ranking mondial de la Fédération internationale de tennis (ITF).

Timimoun Trail

Plus de 100 coureurs au rendez-vous

Au moins 105 coureurs de différentes régions du pays prennent part au marathon « Timimoun Trail », qui a débuté vendredi dans la région du Gourara (Nord d’Adrar). Organisée sous l’égide la Fédération algérienne du sport et travail (FAST), avec le concours du secteur de la jeunesse et des sports, cette manifestations sportive, qui se poursuit jusqu’au 21 novembre, se déroule sur une distance de 90 km scindée en cinq étapes avec des distances adaptées aux différentes catégories des coureurs, selon les organisateurs. Cette manifestation annuelle vise à encourager et promouvoir la pratique sportive chez les travailleurs, à briser la routine de la vie professionnelle, et à offrir un cadre de rencontre et d’échanges entre algériens, en plus de faire découvrir la beauté et la diversité du potentiel touristique du Gourara, surtout qu’elle a coïncidé cette année avec la célébration du S’boue du Mawlid Ennabaoui (septième jour de la naissance du prophète Mohamed QSSSL).