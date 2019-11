Open africain 2019 de Dakar de judo

Rebahi et Ezzine en or

Les judokas algériens Salim Rebahi (-60 kg) et Waïl Ezzine (-66 kg) ont remporté l’or à l’Open africain de Dakar, qui s’est déroulé samedi et dimanche, après leurs victoires finales, respectivement contre le Sénégalais Abdoulaye Sy Alassane et le Britannique Gregg Varey, au moment où leur compatriote Yamina Halata s’est inclinée en finale des moins de 57 kg, contre l’Italienne Martina Lo Giudice. Les cinq autres judokas algériens engagés samedi ont été moins chanceux, à commencer par Hadjer Mecerem et Faïza Aïssahine qui ont été éliminées dès leur premier combat. Au total, 124 judokas (63 messieurs et 61 dames), représentant 32 nations ont participé à cette compétition, selon les organisateurs.

Tour des aéroports de cyclisme

Victoire finale de Hamza Yacine

L’Algérien Hamza Yacine, sociétaire du Groupement sportif des pétroliers (GSP) a remporté le Tour cycliste des aéroports tunisiens, dont la cinquième et dernière étape a été disputée samedi, sur une distance de 162 kilomètres, entre Douz et Djerba, et qui fut remportée par le Tunisien Ali Nouisri, en 4h00:7. Hamza Yacine est entré en 6e position de cette ultime étape, mais c’est lui qui s’est imposé au général, avec un temps total de 16h24.12. Le coureur du GSP a devancé ses coéquipiers Ismaïl Lallouchi (2e/16h26:20) et Abdellah Benyoucef (3e/16h27.14), au moment où Oussama Cheblaoui a terminé au pied du podium, avec un temps total de 16h33:02.

Super-Division de basket-ball

Et de cinq pour le GSP et le WOB

Le GS Pétroliers (groupe A) et le WO Boufarik (groupe B) ont enchaîné avec une cinquième victoire de suite à l’occasion de la 5e journée du Championnat national de basketball, Super-Division, joué ce week-end. Intraitables depuis l’entame du Championnat, les deux cadors de la Super-Division ont confirmé leur statut hors de leurs bases. Le GSP, champion d’Algérie en titre, s’est baladé face au CSMBB Ouargla (51-90), alors que le WOB a survolé le match au sommet de cette 5e manche disputé face au PS El Eulma (66-74), invaincu jusque-là. Grâce à ce cinquième succès de rang, le GSP et le WOB sont seuls leaders de leurs poules respectives (10 pts). Concernant les autres parties, le TRA Draria et le Rouiba CB (groupe A) ont connu eux aussi leur premier revers de la saison. Le premier a perdu le derby de la capitale face au CRB Dar El-Beida (68-57), tandis que le second s’est incliné face à l’OMS Miliana (71-64).