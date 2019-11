Coupe de France de karaté

Abid décroche la médaille d’or

L’Algérienne Inès Abid a décroché la médaille d’or aux combats individuels (seniors) de la coupe de France 2019 de Karaté, disputée samedi et dimanche à la salle Carpentier (Paris). Cette jeune de 16 ans a dominé en finale des moins de 68 kilos sa compatriote Lamya Matoub, sociétaire du club français, Sarcelles, qui pourtant possède plus d’expérience qu’elle. Matoub est en effet double championne d’Afrique et médaillée de bronze aux Mondiaux-2018 à Madrid, mais elle se contente finalement de la médaille d’argent dans cette édition 2019 de la coupe de France, marquée par la participation de deux autres internationaux algériens. Il s’agit de Hocine Daïkhi et Sami Tass, ayant décroché respectivement l’argent et le bronze dans leurs catégories respectives.

Lutte

Les EN juniors et seniors en stage à Tikjda

Les sélections algériennes de lutte juniors et seniors (garçons et filles) effectueront à partir de jeudi un stage de préparation au Centre national des sports et des loisirs de Tikjda (Bouira), en prévision des prochaines échéances internationales. Le staff technique national, composé des entraîneurs, Aoune Fayçal, Nouiga Sofiane, Benrahmoune Mohamed et Zeghdane Messaoud, a fait appel à

39 athlètes dont 24 seniors, 11 juniors et 4 filles pour prendre part à ce stage qui se poursuivra jusqu’au

10 décembre. Les sélections algériennes de différentes catégories seront appelées à prendre part aux différents stages de préparation selon le programme établi par la direction technique nationale en prévision des prochains rendez-vous inscrits au titre de cette nouvelle saison.

JO-2026

Essayah président de la commission de coordination

La Finlandaise Sari Essayah, ancienne députée européenne et membre du Comité international olympique (CIO) depuis 2016, a été nommée à la tête de la commission de coordination des Jeux olympiques d’hiver 2026 de Milan/Cortina d’Ampezzo (Italie), a annoncé hier le CIO. Agée de 52 ans, Sari Essayah a été championne du monde du 10 km marche et a participé aux Jeux olympiques de Barcelone-1992 et d’Atlanta-1996. La commission de coordination est composée de 10 personnes, dont la Canadienne Tricia Smith, le Tchèque Jiri Kejval ou encore le Coréen Kee Heung Lee. Elle effectuera sa première visite en Italie au second semestre 2020, a précisé le CIO.