Classement mondial féminin ITF

Ibbou à 178e place

L’Algérienne Inès Ibbou a gagné deux places dans le nouveau classement mondial féminin, dévoilé lundi par l’ITF, se positionnant ainsi au 178e rang. Autre progression algérienne dans le Ranking de cette semaine, celle de Hanine Boudjadi, ayant gagné six places, pour se positionner au 1776e rang, au moment où sa sœur, Yassamine, a perdu deux places, régressant ainsi au 1863e rang, elle qui avait réalisé une ascension de treize places il y a une semaine. Autre régression algérienne lundi, celle de Amira Benaïssa, désormais 1524e, après une perte de quatre place dans cette nouvelle hiérarchie de l’ITF, toujours dominée par l’Australienne Seone Mendez.

Basket-ball

Les Championnats nationaux suspendus

Les différents Championnats nationaux de basket-ball, dont des rencontres en retard étaient programmées hier, ont été gelés en raison de la campagne électorale, a annoncé lundi la Fédération algérienne de la discipline (FABB). Ce report intervient à cause de la « réquisition d’un nombre important de salles au niveau national pour la campagne électorale de la présidentielle », précise la FABB. Les championnats concernés sont la Super-Division et la Division nationale 1 chez les messieurs ainsi que la Division nationale 1 féminine. L’instance fédérale avait programmé, pour hier, des matchs en retard pour le compte de la Super-Division et de la Nationale 1 dames.

Open international du Cameroun de badminton

L’EN décroche quatre médailles de bronze

La sélection algérienne de badminton a décroché quatre médailles de bronze à l’Open international du Cameroun, disputé du 14 au 18 novembre au Palais des sports de Yaoundé avec la participation de 24 pays. Les médailles algériennes ont été remportées en double par Mohamed Ouchefoun-Lynda Mazri, Seïfeddine Larbaoui-Halla Boukasni, Lynda Mazri-Halla Boukasni et Mohamed Ouchefoun-Seifddine Larbaoui. La 3e édition de l’Open international du Cameroun a été marquée par la visite du président du Comité olympique international (CIO), l’Allemand Thomas Bach, et le président de l’association des comités olympiques africains, l’Algérien Mustapha Berraf, qui n’ont pas manqué d’éloges pour les jeunes badistes algériens. Par ailleurs, la doublette composée de Youcef Sabri Medal et Koceilla Maameri, va prendre part à l’Open de Zambie prévu fin novembre à Lusaka, avant de se rendre aux Etats-Unis début décembre pour participer à un autre tournoi.