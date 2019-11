Fédération algérienne de volley-ball

AG extraordinaire samedi à Alger

La Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), tiendra samedi à Alger, une Assemblée générale extraordinaire pour l’amendement des règlements généraux de l’instance fédérale, a indiqué la FAVB sur son site officiel. Les membres de l’Assemblée générale devront statuer sur l’amendement des règlements généraux de la FAVB, dont les règlements relatifs à l’affiliation des associations sportives, le transfert des joueurs à l’étranger, ou encore la modernisation des licences et le passage à la biométrie. L’AG extraordinaire de la FAVB se tiendra au siège du Comité olympique et sportif algérien à Ben Aknoun (Alger), précise l’instance fédérale.

Cyclisme

Une épreuve pour les jeunes à Constantine

Une course cycliste pour des athlètes des catégories minimes, cadettes et juniors se déroulera le 22 novembre à Constantine, a annoncé mardi la Fédération algérienne de la discipline, coorganisatrice de cet évènement avec la Ligue de Constantine. « Le départ de cette course sera donné à 8h00, devant le siège de l’APC d’Ouled Rahmoune », a ajouté l’instance fédérale dans un bref communiqué, en précisant que le tracé du parcours passera par Ouled Rahmoune, El Guerrah, Guettar El Aiche et El Khroub, avant de revenir au point de départ. « Les cadets et les juniors devront parcourir

50 km, alors que les minimes ne seront concernés que par une distance de 30 km », a encore précisé la FAC.

Championnat national de rafle

Oran abrite la 3e édition

La salle omnisports de Sidi El Bachir (Oran) abritera vendredi la troisième étape du championnat d’Algérie de rafle dédié à la catégorie seniors (hommes et dames). Pas moins de 90 athlètes, dont 30 filles, représentant 13 wilayas, prendront part à cette épreuve. Avant cette étape d’Oran, une ville habituée à accueillir quasi annuellement cette compétition, les villes de Mostaganem et d’Aïn Témouchent avaient respectivement abrité les deux premières étapes, alors que la quatrième et la dernière est prévue à Alger où sera organisée également la coupe d’Algérie. Lors des derniers Jeux africains de la jeunesse abrités par Alger en 2018, nos 10 joueurs engagés dans cette manifestation ont réussi chacun à s’adjuger une médaille, totalisant 5 breloques en or et 5 autres en argent, une moisson qu’aucune autre fédération n’a réalisé pour l’occasion.