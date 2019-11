Ligue africaine de basket-ball

Le GSP passe en demi-finale

La formation algérienne du GS Pétroliers s’est imposée devant son homologue libyenne d’Al-Nasr sur le score de 86 à 81 (mi-temps : 42-33), en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe A de la Division Ouest du deuxième tour préliminaire (Elite 16) de la Ligue africaine de basket-ball (BAL), disputé jeudi à Yaoundé. A la faveur de cette victoire, les Pétroliers assurent leur qualification aux demi-finales de la Division Ouest. En demi-finales, prévues aujourd’hui, ils seront opposés à l’Abidjan

basket-ball club (ABC) de Côte d’Ivoire ou l’AS Police du Mali, leaders du groupe B de la Division Ouest, dont les rencontres se sont également disputées à Yaoundé.

Tennis

L’ancien président de la FAT, Lakhdar Benazzi, n’est plus

L’ancien président de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Lakhdar Benazzi, est décédé mercredi, à l’âge de 83 ans, des suites d’une longue maladie, a appris l’APS, auprès de l’instance fédérale. Ancien professeur à l’école nationale d’administration et à la faculté de droit, le défunt a présidé la FAT, lors du mandat (1984 - 1988). Benazzi, natif de M’sila, était le premier président de la FAT a introduire les tournois internationaux ITF juniors en Algérie (Zéralda1984 et à Biskra 1985). Aussi, il reste à l’origine de la création du Championnat arabe des

14 ans, qui s’est déroulé à Mostaganem en 1986. Son mandat est marqué aussi par le sacre de l’Algérienne Warda Bouchabou aux championnats d’Afrique juniors à trois reprises (1986, 1987 et 1988), un record jamais égalé à ce jour.

JM Oran 2021

10.000 bénévoles mobilisés

Le comité d’organisation de la 19ème édition des Jeux méditerranéens (JM), prévue à Oran en 2021, table sur la mobilisation de pas moins de 10.000 bénévoles des différentes wilayas du pays. Ce pari est largement à la portée des organisateurs au vu de l’engouement particulier des jeunes et moins jeunes des différentes couches de la société pour la contribution dans la réussite des JM. Au niveau de la commission formation-bénévolat, il a été décidé d’ouvrir les portes aux bénévoles des différentes wilayas du pays car il s’agit de la fête de toute l’Algérie pas d’Oran uniquement, tout en réservant un quota de 3500 places pour les habitants de la ville hôte, a expliqué la même responsable. La prochaine édition des JM est prévue du 25 juin au 5-juillet 2021.