Tournoi ITF Juniors Meknès-Ismaïlia

Mebarki perd en finale double

L’Algérienne Bouchra Rehab Mebarki associée à la Polonaise Jagoda Wroblewska, ont perdu en finale du tableau double du tournoi international ITF Juniors Meknes Ismailia (Maroc - grade 5), devant Yoana Dudova (Bulgarie) et Sara Pantelibel (Belgique), têtes de série N3, sur le score 6-4, 6-3. Dans le tableau simple, Mebarki, tête de série N5, a perdu en demi-finale face à la Marocaine Salma Loudili, tête de série N1, sur le score 6-1, 6-3. Un parcours honorable pour l’Algérienne, qui va lui permettre de grignoter quelques points et améliorer son classement international ITF juniors.

Handball

Le bus de l’ES Arzew caillassé à Ouargla

Le bus de l’ES Arzew a été caillassé alors qu’il s’apprêtait à quitter la ville de Ouargla, à l’issue du match gagné face à l’Ittihad local (26-25), vendredi soir dans le cadre de la

7e journée du championnat de l’Excellence de handball (seniors-hommes). «Il y a eu des vitres du bus qui ont été brisées mais sans qu’il y ait des victimes parmi notre délégation. C’est vraiment regrettable d’en arriver là, alors que nous nous sommes toujours montrés hospitaliers envers les équipes visiteuses», a déploré le président de l’ESA, Amine Benmoussa. L’ESA a réalisé, pour l’occasion, sa première victoire de la saison après six défaites de suite, laquelle victoire coïncide avec la fin de la phase aller.

Championnat national des jeunes talents du badminton

Coup d’envoi de la poule Est

Le championnat national des jeunes talents du badminton des catégories 11, 13, 15 et 17 ans (filles et garçons) a débuté vendredi à la salle omnisports Makhlouf Mustapha à Bourmel dans la wilaya de Jijel avec la participations des clubs de quatre wilayas de l’Est du pays. « Cette compétition, la finale, intervient à l’issue des épreuves du 1er tour et est organisée simultanément à Jijel pour les clubs des wilayas de l’Est, à Tipasa pour le Centre et à Chlef pour les clubs de l’Ouest du pays », a déclaré à l’APS, le représentant de la FAB, Saber Meribout. Il a ajouté que les premiers badistes qualifiés prendront part au stage programmé durant les vacances d’hiver pour sélectionner les meilleurs éléments devant renforcer l’équipe nationale de badminton en prévision du championnat arabe de la même discipline prévu à Alger en mars 2020.